玉里藝術牆旁修路像補丁 優席夫怨被糟蹋

藝術家優席夫（右）批「太粗糙」。（記者花孟璟攝）

2023/03/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕旅英阿美族藝術家優席夫在家鄉花蓮縣玉里鎮馬太林教會打造馬賽克藝術牆，去年還獲文化部頒發公共藝術獎，昨卻發現一旁道路修補水管後，路面補丁坑坑疤疤，氣得在臉書貼文控訴「做法太粗糙」，把他和族人的藝術品都毀了。優席夫認為環境美學不是只有一面藝術牆，應考量整體景觀，希望地方官多用心！

優席夫昨散步經過藝術牆，發現旁邊道路出現大補丁，直呼「不敢相信自己的眼睛」，他說，修補水管後補鋪路面處理草率、粗糙，「原本是鋪磚的路面，卻用瀝青修補」，兩邊顏色完全不對、太突兀了，「不鋪還好，一鋪下去反而破壞景觀」。

創作者籲應用心考量整體景觀

優席夫說，地方建設在環境美學及景觀上應有整體性，特別是公共藝術旁的整理，應做好溝通，建設也應在講究安全的同時兼顧環境美學。

里長︰通行安全 暫時性鋪路

春日里長陳青廉說，去年○九一八地震後，路面下的簡易自來水管出現裂痕，最近漏水加劇因此修補水管，前天他和部落青年花一天自行用瀝青修補，「也是希望民眾通行安全」，目前鋪路是暫時性，已向原民會申請「部落宜居」計畫，希望把馬太林變成藝術村。

玉里鎮長︰將重新整體鋪設

玉里鎮長龔文俊說，縣長人在日本已看到貼文，立即交辦縣府、鎮公所找經費重新整體鋪設、改善；馬太林教會的藝術牆對玉里的觀光十分加分，未來只要是景點周邊環境需要修復，都希望地方事先找鎮公所商量，盼讓景觀具有整體性。

優席夫四年前回老家玉里鎮春日里馬太林部落，與在地青年從事地方創生，在馬太林長老教會打造藝術牆，作品去年獲得第八屆國家公共藝術獎。

玉里鎮春日里馬太林教會的藝術牆旁道路水管漏水，但只有瀝青簡單修補路面，把好好的地磚路變成瀝青補丁路。（記者花孟璟攝）

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