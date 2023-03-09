秀姑巒溪泛舟遊客中心 開拆

秀姑巒溪泛舟遊客中心的頭目圖騰柱地標，內部是水塔，不過已經損壞到無法修補。 （記者花孟璟攝）

2023/03/09 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於活動斷層瑞穗斷層正上方，老舊的東部海岸國家風景區管理處秀姑巒溪泛舟遊客中心從二○一七年就喊拆，地方對遊客中心地標「頭目圖騰柱」是否保留出現歧見，去年九月池上地震後遊客中心受損封閉，本月起終於開拆，圖騰柱也因龜裂嚴重將一併

拆除。東管處表示，新遊客中心預計明年底完工。

地標「頭目圖騰柱」一併拆除

秀姑巒溪泛舟從一九八○年代開始發展，每年吸引大批遊客，東管處設立的泛舟遊客中心建築超過卅年，醒目地標「頭目圖騰柱」最令遊客印象深刻，而建物老舊漏水龜裂，遊客中心本月已開拆。

東管處表示，由於地震後重建工程多，營建廢棄物棄置場需排隊，頭目圖騰柱預估下月就會拆，八月會拆除完畢；東管處長林維玲說，頭目圖騰柱內部為水塔，但因長年地震已龜裂到無法修補，要拆除或保留地方一直有兩種意見，有的人覺得是美好的回憶，但也有部落頭目認為，所謂的頭目圖騰柱造型和秀姑巒溪的阿美族毫無關係。

新遊客中心明年底完工

林維玲說，針對新遊客中心的建築設計及地景規劃，地方希望納入阿美族文化元素及語彙，這方面將結合在地原住民藝術家合作設計公共藝術；她說，本月起舊遊客中心開拆，在新遊客中心完工前，將也以貨櫃組裝臨時遊客中心，而組裝式公廁去年十月已開放使用。

東管處指出，新秀姑巒溪泛舟遊客中心工程為一棟一層、面積三百坪，包含遊客中心、販賣區、公廁、會議室，原本已設計完成，由於位處瑞穗斷層活動斷層地質敏感區內，經重新進行地質調查、地質安全評估審查後調整設計，目前申請建照中，估今年底開工，總經費七千五百萬元，預計明年底完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法