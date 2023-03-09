原民運聖火 太魯閣族奇萊山取火

花蓮縣秀林鄉公所昨在奇萊山登山口，舉行「太魯閣族」聖火取火儀式。（秀林鄉公所提供）

2023/03/09 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕兩年一度「全國原住民族運動會」廿四日將在台北市登場，今年的主辦單位首創到各原住民族聖地引取母火，明將各族母火匯聚至台北田徑場毛公鼎，成為本屆賽會聖火。花蓮秀林鄉公所昨在奇萊山登山口，舉行「太魯閣族」取火儀式，期盼花蓮培育的太魯閣族運動好手們，能夠拿下最好成績。

部落耆老 向祖居地祈福

鄉長王玫瑰說，選在奇萊山登山口作為聖火取火儀式的地點，象徵著太魯閣族為了尋求獵場、延續血脈的勇敢精神，全心向祖靈祈求，讓代表著文化、智慧、勇敢的神聖之火順利引燃，期待運動好手們能夠為秀林鄉、為太魯閣族拿下最好成績。

部落耆老準備傳統祭儀器具，向著祖居地的方向進行儀式，用族語念著祭祠祈求太魯閣族後代子孫能夠像先祖為了延續血脈，勇敢向著未知的東遷之地的精神，讓太魯閣族持續在當代社會中持續茁壯與成長。牧師哈尤‧尤道也透過祈福儀式，作為聖火引燃重要的傳承意義。

公所指出，太魯閣族人（Truku）源自南投縣的平生部落台地（Truku Truwan），是族人最原始的聚居地，後來因人口增加、耕地有限，有的遷至「較上方」的坡地另闢耕地，即德克達雅（Tkdaya）的地方，此地為今南投縣境春陽溫泉周邊台地，久而久之自然形成一個Tkdaya Truwan；另有些人遷至德烏達（Teuda）的地方，此地為今平靜部落附近的台地。

爾後人口增加、耕地不足及尋找新的獵區的因素，部分族人越過中央山脈散居在花蓮縣立霧溪、木瓜溪流域，日治時期，於太魯閣戰爭後對太魯閣族實施集團移住政策，把太魯閣族人遷移至今日秀林、萬榮及卓溪鄉。

原民運24日登場 逾8千人報名

全國原住民族運動會將在廿四日至廿七日於台北舉行，競賽種類共分為原住民族擅長運動種類及原住民族傳統運動種類二種，報名總人數達八千多人創歷年新高，包含田徑、籃球、柔道、跆拳道、角力、棒壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、樂舞、路跑、負重、摔角、拔河、競舟、鋸木及狩獵等十七種項目。

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