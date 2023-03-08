花蓮光復3/26箭筍宴 150桌開放訂購

光豐農會每年的千人箭筍宴，一開放訂購都是秒殺。（記者花孟璟攝）

2023/03/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年春雨少，箭筍產季也遲到，花蓮縣光復鄉光豐地區農會千人箭筍饗宴延後一週，將在三月廿六日舉辦。農會總幹事張明發說，每桌特惠價三千元、還免費附贈上午採筍體驗，即日起開放訂購，一百五十桌訂完為止。

光豐農會昨進行箭筍宴試菜，在地部落廚師端出箭筍美食，包括鹹豬肉蕗蕎箭筍拼盤、炒箭筍、箭筍蹄膀、阿美族「席撈」鹹豬肉箭筍湯、黃藤心煮排骨湯、芋香鯛魚糯米飯、甘蔗筍、甘蔗雞還有甜點，菜色豐盛。

總幹事張明發說，花蓮縣箭筍最大產地在光復鄉，估計面積約二百公頃，每年二、三月起箭筍冒出頭，今年因雨水少，天氣忽冷忽熱，產量還不多，估計產季延後一星期，千人箭筍宴也從往年三月第三個週末延後一週至廿六日。

每桌3千 訂桌送採筍體驗

張明發說，箭筍大餐舉辦的目的就是希望邀請消費者到產地旅遊，才能吃到最新鮮的現採箭筍，今年箭筍宴將席開一百五十桌，比去年多卅桌，地點在太巴塱部落祭祀廣場，原價一桌四千元的箭筍大餐，每一桌都有縣府及農會補貼一千元，訂桌優惠價三千元，現場還有免費的火烤箭筍，請大家品嘗。

此外，訂桌還送免費採箭筍體驗，參加遊客可以在早上九點半先報到，搭乘農用搬運車上山採筍，建議穿著雨鞋、戴手套體驗親手採筍樂，由於每年一推出都是秒殺，想吃箭筍宴得手刀訂桌，訂桌電話○三︱八七○五二○六。

張明發也說，本月十八日起農會將前進吉安鄉黃昏市場前的吉安好客廣場，連續一個月，每天販售產地新鮮現採箭筍，煮湯、炒食都美味。

光復鄉長林清水說，箭筍是光復鄉阿美族傳統的美食，農會卅年來每年四處促銷，並從二○○九年起每年辦千人箭筍宴，只有疫情曾停辦兩年，去年恢復舉行，今年歡迎大家到光復享受箭筍宴。

清甜美味的炒箭筍上桌！光豐農會每年的千人箭筍宴，一開放訂購都是秒殺，想吃快點搶訂。（記者花孟璟攝）

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