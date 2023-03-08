東京食品展 花蓮好物登國際舞台

花蓮縣長徐榛蔚（右起）、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴等五位縣市長，連袂前往東京推銷台灣農產品。 （花蓮縣政府提供）

2023/03/08 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚昨天與台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠，合體參加全球前三大專業食品展「東京國際食品展」，共同行銷花蓮等五縣市優質農產，並喊出「女力出擊，向東京、國際展現台灣優質好物」口號，向國際農產採購者招手，希望為花蓮農產品打開銷路。

全國最大有機產地 拚打開銷路

縣長徐榛蔚指出，花蓮縣是全國最大的有機產地，這次前往東京參展的優質農漁特產，包括富里鄉農會「旦茶六十」禮盒、花蓮淺草堂農場「有機山苦瓜」、樂弟有機（銀川）「有機米麵條」、洄遊吧Fish Bar「鰹魚鬆」、新味醬油食品工廠「有機醬油」、蜂之鄉「蜂蜜產品」等，希望將花蓮好物端上國際舞台。

台灣136家廠商參展 創歷年紀錄

徐榛蔚表示，東京食品展是世界三大食品展之一，各國都相當重視這項盛事，今年共有二千五百家廠商參展，展出三千一百卅個攤位，其中台灣共有一百卅六家廠商展出，展出面積達一千五百八十四平方公尺，規模龐大創下台灣歷年參展的紀錄，僅次於義大利為第二大海外參展國，包含花蓮縣、高雄市、台南市、屏東縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、彰化縣、雲林縣等九縣市首長親率業者大舉進軍參展。

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