花蓮縣嚴防禽流感 第三輪監測至月底

花蓮縣動植物防疫所嚴防禽流感，出動消毒防疫車巡迴各養殖場消毒。（花蓮縣動植物防疫所提供）

2023/03/07 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕國內近期禽流感嚴重衝擊畜禽產業，花蓮縣政府動植物防疫所擔心花蓮遭波及，自去年十一月起進行嚴密監測，目前均為陰性；第三輪監測採樣將於三月下旬完成，但仍將持續訪查業者，並要求業者提高警覺，做好花蓮境內自衛、防疫工作，確保家禽供應安全無虞。

花蓮縣動植物防疫所指出，去年九月開始，國內陸續發生禽流感疫情，嚴重衝擊國內畜禽產業，自去年九月至今年二月廿八日止，全國已陸續發生逾卅起養禽場發生禽流感案例，花蓮縣去年十一月在戶外野生鳥類排遺採樣時，曾監測到高病原性禽流感病毒，配合中央防疫政策進行周圍禽場採樣監測，經二輪監測採樣後，所幸結果皆為陰性，第三輪監測採樣將於三月下旬前完成。

動植物防疫所長周黃得榮表示，花蓮縣家禽飼養業者共七十三戶，自去年九月起，已協助業者加強防疫工作，持續協助防疫用消毒劑，並提供各鄉鎮公所防護衣及口罩等防疫物資進行儲備，以供應急。

今年二月起，已分赴各鄉鎮巿公所召開「重要豬病、家禽流行性感冒及狂犬病防治工作小組會議」，並置重點於「H5亞型高病源性禽流感防疫」兵棋沙盤演練，讓各鄉鎮公所動物防疫人員進一步瞭解禽流感，超前部署提升防疫量能。

周黃得榮說，去年迄今動防所辦理養禽業者訪視消毒及防鳥圍網查核，共計一千五百廿五場次，並派遣防疫消毒車前往養禽場周圍公共環境進行消毒，並協助養禽業者做好防疫措施，希望做好疫前的防範作業。

縣府農業處表示，家禽若出現精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀，或異常死亡情形，即有可能感染禽流感，應立即通報各鄉鎮市動物防疫人員，立即執行必要的相關處置措施，避免禽流感病毒傳播，共同守護養禽產業的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法