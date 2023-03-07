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    首頁　>　花蓮縣

    祭祖分流 慈雲山納骨堂延長開放

    清明節將至，吉安鄉慈雲山納骨堂位於山區，聯外道路只有一條，鄉公所規劃祭祀分流及增額服務配套。（吉安鄉公所提供）

    清明節將至，吉安鄉慈雲山納骨堂位於山區，聯外道路只有一條，鄉公所規劃祭祀分流及增額服務配套。（吉安鄉公所提供）

    2023/03/07 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕清明節將至，花蓮縣吉安鄉慈雲山納骨堂位於山區，聯外道路只有一條，鄉公所規劃祭祀分流及增額服務配套。鄉公所指出，即日起到四月五日止，慈雲山納骨堂每日上午八時至下午四時增加服務時間，若因祭祀人流所需，也會彈性延長開放至下午五時。

    至4/5止增加中午及假日時段

    吉安鄉公所指出，每到清明節前後，許多民眾湧入吉安鄉慈雲山祭祖，即日起至下月五日止，增加中午及假日時段，讓民眾順利完成祭祖；本月廿九日將直播法會，讓無法返鄉民眾追思。鄉長游淑貞說，清明節欣逢四天連假又是祭祖高峰期，公所為避免人潮群聚傳染規劃祭祀分流。

    吉安鄉慈雲山懷恩園區近年加強綠美化與公墓環境優化，一直是花蓮北區最熱門的公立殯葬園區，過去常有納骨櫃位不足問題。公所指出，在代表會支持下，去年底在懷恩堂二樓增設一千多個骨灰櫃、十四個骨骸櫃及一千三百多個神主牌位，更因應環保觀念鼓勵環保植葬，並在園區內規劃七百多個植葬穴位。

    視人流狀況延長至下午五時

    吉安鄉公所殯葬管理所長鄒裕元說，祭祀時務必保持社交安全距離，全程自主配戴口罩，並遵守防疫規範，如有身體不適症狀者，嚴禁進入懷恩（納骨）堂，防疫期間「祭祀品」限於室外擺放，懷恩園區廣場前已設有頂棚與祭祀桌台，供民眾祭祖使用。

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