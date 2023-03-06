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    首頁　>　花蓮縣

    友善環境 花蓮公共場所落實族語標示

    花蓮縣政府執行原住民族地方通行語標示牌計畫，將各公共場所設置族語標示牌。 （花蓮縣政府提供）

    花蓮縣政府執行原住民族地方通行語標示牌計畫，將各公共場所設置族語標示牌。 （花蓮縣政府提供）

    2023/03/06 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府從二○一九年開始向中央爭取原住民族地方通行語標示牌計畫，將各公共場所設置族語標示牌，四年執行下來族語標示牌設置遍布全花蓮，縣府原住民行政處指出，族語標示牌設置除友善環境，更擴大族語使用的場合，希望增加大眾在族語使用機會及場域。

    增加族語使用機會 擴大使用場合

    縣府原民處指出，花蓮縣原住民族人口數全國第一，境內十三鄉鎮市都屬原鄉地區，六大族群合計二○七個部落，從二○一九年至今，爭取到花蓮縣境內各機關學校、公所等七十四個單位設置族語標示牌，獲補助經費合計達二千六百多萬元，其中今年協助十一個單位，申請獲中央補助五百五十五萬多元，位居全國之冠。

    以當地公告的通行語為標示

    Rdaan tdruy（停車）、Karingku（花蓮）、Sapuh spuhan（診所、醫院）、Saan ngangut（廁所）、Cacudadan（學校）、Sapah（展覽館 ）。原民處藝術文化科長徐采瑤說，原住民族地方通行語標示牌計畫是以當地公告的通行語為標示，例如秀林鄉以太魯閣語為主，壽豐鄉以阿美族語為主，吉安鄉是阿美族跟太魯閣族，標示牌設置提供多語化生活服務，營造原鄉親善環境，將積極持續推動計畫。

    縣長徐榛蔚說，永續是花蓮的日常，文化永續，需要相互交流、互相尊重，縣府積極配合聯合國「二○三○永續發展目標」（SDGs）展現落實永續發展目標的相關作為，期待每個人都從「心」做起，將小行動匯聚積累，成就共榮共好的社會環境。

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