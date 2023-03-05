鳳林光電熱區 學者調查環境衝擊

鳳林鎮的太陽光電面積廣大，東華大學啟動環境基礎調查，盼釐清周邊生態環境是否因光電場開發造成影響。（記者花孟璟攝）

2023/03/05 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮這兩年成為地面型太陽光電開發熱區，申請中及已核准光電案估計超過二千公頃，幾乎是鳳林鎮五分之一面積，東華大學環境學院申請到國科會計畫，進行至少三年的地面光電研究，包括光電業設置前後的環境基礎資料調查、社經影響及居民意見蒐集，昨在鳳林鎮舉辦討論會，盼建立溝通平台尋求共識。

開發逾2千公頃 占2成平地面積

東華大學教授孫義方認為，政府推動太陽光電又快又急，資訊也不公開透明，民眾也反映在開發前期也無法得知業者申請狀況，由於不須環評，光電對森林、農地及環境的影響為何，業者和擔憂開發的居民各說各話。

東華教授戴興盛指出，去年八月開始針對地面光電場區域、非光電使用後來改成光電廠，以及維持原本的森林或農地，將三種不同的土地利用型態透過自動相機、錄音機、溫度計等，長期追蹤及基礎生態監測資料，也包括蜜源植物調查。

另於社會經濟調查方面，團隊也針對鳳林鎮地面光電的權益關係人進行面談十八人、問卷卅九人，居民多憂心光電板設置對環境生態造成衝擊。

東華大學追蹤監測生態、訪談居民

鳳林居民也表達對地面光電業的疑慮，認為光電場都在鳳林鎮開發對鎮民很不公平。

與會的時代力量花蓮黨部主任賴威任說，光電業過度集中鳳林鎮，其中光是國有財產署的光電案申請就高達廿九件、超過一千二百公頃，加上台糖在鳳林有二件共三百公頃林相不佳土地標租光電業者，還有兆豐私有地由太登綠電開發四三六公頃、以及生豐一期的六十六公頃，地面型光電總面積破二千公頃，但鳳林鎮的平原加上河川地面積還不到一萬公頃，等於超過五分之一土地全都被光電業拿來申請。他認為，鳳林鎮雖條件適合，現在的開發比例確實有超過，應審慎評估並適可而止。

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