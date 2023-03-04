為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    六十石山阿眉溪產業道 崩塌封閉

    富里鄉六十石山的阿眉溪產業道路因地震造成邊坡脆弱，下雨又崩塌。（富里鄉公所提供）

    富里鄉六十石山的阿眉溪產業道路因地震造成邊坡脆弱，下雨又崩塌。（富里鄉公所提供）

    2023/03/04 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕富里鄉知名金針山景點六十石山，聯外阿眉溪產業道路因地震崩損，縣府與鄉公所會勘後昨起封閉，估計到今年八月金針花期可能都無法恢復通車，富里鄉農會表示，將研議上下山都從東竹入口進出，並實施車流管制。

    八月金針花期 仍無法通車

    花蓮富里鄉六十石山每年八月金針花季吸引遊客賞花，不過去年九月十八日花季尾聲，池上地震，造成連外道路坍方遊客受困，雖經搶通但因今年多次降雨，土石持續崩落，當地民眾表示，目前東竹上山的產業道路路況正常，下山的阿眉溪產業道路則有部分路段，只有四輪傳動車能勉強通過。

    富里鄉代理鄉長江東成昨與議員詹金富、鍾素政及縣府農業處科長前往會勘後，由於阿眉溪道路仍有多處崩壞，決定在阿眉溪橋往六十石山方向，以及山區往東里下山路口設置封閉告示禁止通行。

    代理鄉長江東成說，目前道路修復工程設計中、計畫還要送中央水保單位審查，後續工程才能發包施工，因此在施工修復前不建議民眾進入封閉路段，以免發生危險。

    上下山擬從東竹入口進出

    承辦每年金針花季的富里鄉農會總幹事張素華說，目前了解今年花季前很可能阿眉溪產業道路仍無法修復，因此將花季上山下山的交通動線將會重新規劃，研議上下山都從東竹入口進出，並實施車流管制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播