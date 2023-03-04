六十石山阿眉溪產業道 崩塌封閉

富里鄉六十石山的阿眉溪產業道路因地震造成邊坡脆弱，下雨又崩塌。（富里鄉公所提供）

2023/03/04 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕富里鄉知名金針山景點六十石山，聯外阿眉溪產業道路因地震崩損，縣府與鄉公所會勘後昨起封閉，估計到今年八月金針花期可能都無法恢復通車，富里鄉農會表示，將研議上下山都從東竹入口進出，並實施車流管制。

八月金針花期 仍無法通車

花蓮富里鄉六十石山每年八月金針花季吸引遊客賞花，不過去年九月十八日花季尾聲，池上地震，造成連外道路坍方遊客受困，雖經搶通但因今年多次降雨，土石持續崩落，當地民眾表示，目前東竹上山的產業道路路況正常，下山的阿眉溪產業道路則有部分路段，只有四輪傳動車能勉強通過。

富里鄉代理鄉長江東成昨與議員詹金富、鍾素政及縣府農業處科長前往會勘後，由於阿眉溪道路仍有多處崩壞，決定在阿眉溪橋往六十石山方向，以及山區往東里下山路口設置封閉告示禁止通行。

代理鄉長江東成說，目前道路修復工程設計中、計畫還要送中央水保單位審查，後續工程才能發包施工，因此在施工修復前不建議民眾進入封閉路段，以免發生危險。

上下山擬從東竹入口進出

承辦每年金針花季的富里鄉農會總幹事張素華說，目前了解今年花季前很可能阿眉溪產業道路仍無法修復，因此將花季上山下山的交通動線將會重新規劃，研議上下山都從東竹入口進出，並實施車流管制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法