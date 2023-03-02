闖太魯閣文山溫泉 ７旬翁溺水不治
2023/03/02 05:30
〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園內的文山溫泉過去為知名泡湯景點，但從二○一八年廢除後，就拆除相關人工設施，成為自然野溪溫泉，不過仍吸引許多遊客「冒險」探訪秘境，昨傳出一名七十一歲林姓老翁泡溫泉時疑似身體不適沉入水中溺斃，事故原因待檢警進一步調查。
落石釀遊客死傷 廢除已5年
花蓮縣消防局指出，昨上午九點廿七分獲報，太魯閣國家公園內的文山野溪溫泉有民眾溺水，人已被同行友人拉到溪邊急救，需要救援，救護人員到場發現林姓老翁已無生命跡象，經急救並送往醫院搶救仍回天乏術。
文山野溪溫泉位在立霧溪支流大沙溪河床上，溫泉出水口隱藏於岸邊的大理石岩縫，溫度達攝氏四十七度，屬鹼性碳酸泉，在日治時期成為知名溫泉景點，原設有階梯、泡湯池等人工設施，二○○五年發生落石擊中遊客意外造成一死七傷後封閉，二○一八年正式拆除人工設施，恢復成自然野溪風貌。
民眾走步道 留意開放區域
太魯閣國家公園管理處指出，綠水文山步道開放區域只到溫泉吊橋的橋頭，由於野溪溫泉上方的落石頻繁，不過基於山林開放政策，在步道終點設有警告標誌，提醒遊客若離開步道開放區域，「落石潛勢區域風險自負」。
花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌說，泡湯時間不宜超過十五分鐘，若有頭暈、胸悶的症狀時，應立即離開水池；泡湯時候要注意溫差，避免室內與溫泉水溫差太大，導致血管快速擴張、收縮，引起身體不適；若有嚴重心血管疾病的民眾則不適合泡溫泉。