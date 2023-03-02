闖太魯閣文山溫泉 ７旬翁溺水不治

太魯閣國家公園管理處內已經遭廢除的文山溫泉今天傳出有遊客進入泡湯發生溺水意外。（花蓮縣消防局提供）

2023/03/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園內的文山溫泉過去為知名泡湯景點，但從二○一八年廢除後，就拆除相關人工設施，成為自然野溪溫泉，不過仍吸引許多遊客「冒險」探訪秘境，昨傳出一名七十一歲林姓老翁泡溫泉時疑似身體不適沉入水中溺斃，事故原因待檢警進一步調查。

落石釀遊客死傷 廢除已5年

花蓮縣消防局指出，昨上午九點廿七分獲報，太魯閣國家公園內的文山野溪溫泉有民眾溺水，人已被同行友人拉到溪邊急救，需要救援，救護人員到場發現林姓老翁已無生命跡象，經急救並送往醫院搶救仍回天乏術。

文山野溪溫泉位在立霧溪支流大沙溪河床上，溫泉出水口隱藏於岸邊的大理石岩縫，溫度達攝氏四十七度，屬鹼性碳酸泉，在日治時期成為知名溫泉景點，原設有階梯、泡湯池等人工設施，二○○五年發生落石擊中遊客意外造成一死七傷後封閉，二○一八年正式拆除人工設施，恢復成自然野溪風貌。

民眾走步道 留意開放區域

太魯閣國家公園管理處指出，綠水文山步道開放區域只到溫泉吊橋的橋頭，由於野溪溫泉上方的落石頻繁，不過基於山林開放政策，在步道終點設有警告標誌，提醒遊客若離開步道開放區域，「落石潛勢區域風險自負」。

花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌說，泡湯時間不宜超過十五分鐘，若有頭暈、胸悶的症狀時，應立即離開水池；泡湯時候要注意溫差，避免室內與溫泉水溫差太大，導致血管快速擴張、收縮，引起身體不適；若有嚴重心血管疾病的民眾則不適合泡溫泉。

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