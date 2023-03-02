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    花蓮百年興泉圳 黃花風鈴木盛開

    二二八假期黃花風鈴木水圳吸引遊客打卡拍照。（記者花孟璟攝）

    二二八假期黃花風鈴木水圳吸引遊客打卡拍照。（記者花孟璟攝）

    2023/03/02 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕在花蓮縣光復、瑞穗鄉交界的百年水圳「興泉圳」，台糖公司十年前在水圳兩邊種黃花風鈴木，二月下旬開始綻放，二二八連假也吸引許多遊客賞花，還有農民來此擺攤賣水果，當地民眾說，今年花況較前兩年好，預計花期可到三月中。

    今年花況佳 可持續至3月中

    水源來自秀姑巒溪上游富源溪的興泉圳，建於清代光緒十五年（一八八九年），迄今超過百年歷史，往東流到富源國中旁有一段長達三百公尺的圳路，水圳兩邊各種一排黃花風鈴木，是台糖公司在十年前栽種，以保護水圳及田埂，每年三月風鈴木的花季，都會吸引遊客賞花。

    花姿倒影 有機會拍到「黃金河」

    今年在二月下旬已陸續綻放，從水圳東端看到的山景是中央山脈，西側從台九線旁地勢較高的水門可拍到俯瞰的角度，光線適當下還能拍到風鈴木倒映在水中形成美麗的黃金水圳景致，二二八連假興泉圳也出現賞黃花風鈴木人潮，遊客紛紛拍照打卡，也吸引攝影師來取景。

    賞花人潮也引來攤商，在旁擺攤賣水果的農民說，前幾年花況不太好，雖有開花但顯得稀疏，今年花季才剛開始，花況感覺上已比前兩年好，預估花季可持續到三月中。

    拍照注意腳下 防跌入水圳

    遊客黃小姐說，黃花風鈴木水圳在富源國中北側，如果不是因為看到花季期間有車輛停在台九線路邊，從台九線上開車很容易錯過美景，由於水圳兩邊的田埂都是泥土路，雨後比較滑，建議前往賞花的遊客穿著有防滑功能的鞋子，且不要光顧著拍照，要小心不要跌進湍急的水圳內。

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