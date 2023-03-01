花蓮追思 受難者家屬盼釐清真相

花蓮縣「二二八事件七十六週年紀念儀式暨追思音樂會」昨天上午在北濱公園和平廣場舉行，二二八關懷協會理事長鄭英賢致詞。 （記者王錦義攝）

2023/03/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣「二二八事件七十六週年紀念儀式暨追思音樂會」，昨在花蓮市北濱公園和平廣場舉行，花蓮縣二二八關懷協會理事長鄭英賢說，父親當年是國民黨員，被莫名其妙抓走，到過世前還是一直想「為什麼」，希望能有更多的史料能讓大家明白過去的歷史，更要教育後代子孫，不讓歷史重蹈覆轍。

鄭英賢︰希望公布更多史料

鄭英賢說，父親鄭據過去在明義國小擔任訓導主任，二二八事件時曾被情治人員抓走關了一個多月，對於那段期間的事，後來都很少提到，但留下的傷痛，在父親過世前彌留之際，仍用日語唸著「清國奴不要抓我」，心理仍有很大的創傷，留下一輩子陰影。

鄭英賢說，父親當年加入國民黨參加三民主義團，就算這樣還是被莫名其妙抓走，原本要保送師大，但因為被抓，從此離開教育界，現在倖存的人愈來愈少，「沒有真相要怎麼吞下去？」很多受難者家屬盼望的就是真相、原因要讓人知道，像是相關的國民黨史，應該都公布出來讓人釋懷。

98歲廖丙盛︰事情已過不再想

九十八歲的退休老師廖丙盛當年被抓去花蓮憲兵隊拷問，還被用槍托毆打，至今餘悸猶存，廖丙盛說，二二八事件那年他廿二歲，七十六年前被抓走，心裡覺得非常難過、悲哀，但現在事情已經過去，也不想再想了，承蒙大家的關懷跟照顧，非常的感恩。

家屬︰挑起兩岸戰爭是歷史罪人

廖丙盛的兒子廖建智說，小時候住在富里的學校宿舍，有一天父親突然被憲兵抓走，用槍托打、灌水，此後每週都要到警總接受審訊，時間長達半年，父親都不說，直到他四十歲才知道這件事，他批評有政黨近年都在消費二二八，非常希望社會和諧、安樂，世界和平，並認為只要誰挑起兩岸戰爭，就是歷史的罪人，殘害會比二二八還殘酷。

花蓮縣二二八關懷協會在「花蓮縣和平公園」舉行紀念儀式及追思音樂會，包括花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、花蓮市長魏嘉彥、議員張美慧、魏嘉賢等人都與會，由徐榛蔚率與會者獻花、鞠躬。徐榛蔚說，用愛互相包容、理解，化成力量讓世界和平，也透過教育讓孩子們都能了解這段歷史傷痛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法