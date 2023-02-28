花蓮大農大富 3/11起賞螢導覽

2023/02/28 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕廣受歡迎的花蓮縣賞螢季，今年將從三月份起開跑，依序將由南至北舉辦，光復鄉大農大富平地森林園區及壽豐鄉鯉魚潭預期將是熱點。

花蓮林管處指出，花蓮縣內的螢火蟲每年約在二月底、三月初開始活動，由南往北陸續現蹤，大農大富平地森林園區、壽豐鄉鯉魚潭因腹地較大、夜晚無光害，已成為花蓮縣內主要的賞螢熱點，大農大富森林園區因緯度較低，賞螢活動將比鯉魚潭約提前一個月辦理。

花蓮林管理處副處長王怡靖說，目前大農大富園區已陸續監測到螢火蟲出現，賞螢活動將三月十一日至四月九日辦理，內容與往年相同，平日每晚有三梯次生態導覽，每梯次建議在廿人上下，假日則視情況增加導覽梯次。

大農大富園區晚間除賞螢外，也是夜間觀星的好去處，花蓮林管處將持續辦理「銀河螢河」觀星系列活動，日期為三月十七、十八、廿四及廿五日，民眾可體驗「銀河」與「螢河」的雙視覺饗宴。

花蓮林管處表示，賞螢導覽將採付費制，週一至週四的平日票價為二百卅元，週五至週日及連假則為三百元，花蓮縣民享有社福票價，分別為一百八十元及二百卅元；週五、週六及連續假日，將提供花蓮市區直達園區的賞螢專車服務。

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