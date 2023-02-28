為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    花蓮大農大富 3/11起賞螢導覽

    2023/02/28 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕廣受歡迎的花蓮縣賞螢季，今年將從三月份起開跑，依序將由南至北舉辦，光復鄉大農大富平地森林園區及壽豐鄉鯉魚潭預期將是熱點。

    花蓮林管處指出，花蓮縣內的螢火蟲每年約在二月底、三月初開始活動，由南往北陸續現蹤，大農大富平地森林園區、壽豐鄉鯉魚潭因腹地較大、夜晚無光害，已成為花蓮縣內主要的賞螢熱點，大農大富森林園區因緯度較低，賞螢活動將比鯉魚潭約提前一個月辦理。

    花蓮林管理處副處長王怡靖說，目前大農大富園區已陸續監測到螢火蟲出現，賞螢活動將三月十一日至四月九日辦理，內容與往年相同，平日每晚有三梯次生態導覽，每梯次建議在廿人上下，假日則視情況增加導覽梯次。

    大農大富園區晚間除賞螢外，也是夜間觀星的好去處，花蓮林管處將持續辦理「銀河螢河」觀星系列活動，日期為三月十七、十八、廿四及廿五日，民眾可體驗「銀河」與「螢河」的雙視覺饗宴。

    花蓮林管處表示，賞螢導覽將採付費制，週一至週四的平日票價為二百卅元，週五至週日及連假則為三百元，花蓮縣民享有社福票價，分別為一百八十元及二百卅元；週五、週六及連續假日，將提供花蓮市區直達園區的賞螢專車服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播