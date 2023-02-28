花蓮》匯德隧道出撞況 蘇花公路更塞

龜山島上的「島孤人不孤」地標，是不可錯過的景點。（圖由東北角風管處提供）

2023/02/28 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕二二八連假第三天，蘇花公路花蓮縣段湧現北返車潮，位於一六一公里處匯德隧道發生聯結車追撞五輛汽機車意外，造成隧道雙向交通阻斷，回堵八公里到太魯閣大橋，讓連假北上壅塞的交通更加雪上加霜。

較去年同期交通量增加逾3成

公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，收假北返車潮昨天中午過後明顯增加，每小時交通量約維持一千到一千一百多輛次，截至下午三點為止，宜蘭往花蓮南向車流量為四千七百四十五輛次，北上方向為六千二百五十七輛次，相較去年二二八連假同時段交通量增加約三成以上，預估整日交通流量為一萬五千輛次。

今天中午過後 估湧北返車流

四工處交控中心指出，昨天下午三點蘇澳到崇德經蘇花改南下旅行時間約八十七分鐘，北上旅行時間約九十四分；而今天為連假第四天為北返最繁忙的時段，預計整日北上車流量將達一萬五千八百多輛次，車多壅塞時段為下午一點至晚間十一點，今天北返用路人請盡量避開尖峰時段。

新城警分局指出，昨天下午一點廿分，廿五歲夏姓男子駕駛聯結車沿台九線南往北行駛，行經匯德隧道北上車道時，不慎追撞前方四台汽車及一輛大型重型機車，造成一輛自小客車駕駛左腳輕微擦挫傷，現場雙向堵塞，警方實施雙向管制，並通知拖吊車到場排除，約一個多小時搶通恢復雙向通行，花蓮崇德管制站的車流到晚上八點多紓解。

新城警分局指出，預估今天中午過後蘇花路廊北返車潮湧現，由於台九線太魯閣大橋以前為四線車道，進入蘇花路廊後為兩線車道，警方在崇德管制站設置交管措施，視車潮狀況輪流放行，希望盡快紓解車潮，請駕駛遵從警方的指揮耐心等待；進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣頻道，注意沿線電子看板與車道管制燈號訊息。

宜蘭龜山島封島3個月，將在3月1日開放登島。 （圖由東北角風管處提供）

隧道內發生聯結車追撞五輛汽機車意外，造成隧道雙向交通阻斷。（新城警分局提供）

台九線蘇花公路一六一公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷，連假北上車流回堵到花蓮崇德管制站。（擷取自土公路總局即時路況）

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