花蓮市首座風雨球場 籃框被破壞

花蓮市首座風雨籃球場完工後尚未啟用，最近被人發現球場籃框疑遭人破壞歪斜，公所先拆下籃框待開放後安裝。（花蓮市公所提供）

2023/02/27 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市首座風雨籃球場完工後尚未啟用，最近被人發現球場籃框疑遭人用力拉扯，籃框變形、籃網破損，現場也滿是垃圾；另外新生橋下也被發現丟滿一包一包的垃圾，市長魏嘉彥特別呼籲民眾把垃圾帶回家中丟棄，也希望發揮公德心善待愛惜公物。

籃網也破損 現場滿是垃圾

花蓮市民代表會主席李振瑋、代表蔡翼陽、魏鈺晟陸續向市公所反映，中山風雨球場雖未啟用，但開放式空間有許多球友進入打球，但不少人在運動後會留下飲食後的垃圾，而新生橋下更是堆滿一袋袋的家用垃圾，對市容影響甚鉅。公所前往現場會勘，在現場仍能看到零星垃圾和污漬，顯見許多民眾將隨手丟棄垃圾視為理所當然，將要求清潔隊派員加強取締，務必杜絕亂丟垃圾歪風。

魏嘉彥說，花蓮縣以觀光立縣，花蓮市更是花蓮的門面，坐火車、客運到來的遊客占比非常高，花蓮市公所的清潔隊員平日業務繁重加上人力有限，維持市容整潔無法顧及到每個地點，整體的環境清潔有賴鄉親朋友們自我約束，讓生活環境能整潔又衛生，更能減少清潔隊員們的負擔。

為維護安全 公所拆除籃框

由花蓮市公所爭取客家委員會三千萬元經費補助的花蓮市中山風雨球場興建工程，已取得縣府使用執照核准，近期內即將開放啟用，卻發生球場籃框、籃網遭人破壞。市公所指出，為維護使用安全，在正式開放前，市公所也已先行把籃框拆除，未來開放後也要請市民發揮公德心善待愛惜，遵守使用規範，讓人人都能享有優質的運動空間。

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