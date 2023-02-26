玉里醫院萬寧院區 推失智友善社區

玉里醫院萬寧院區打造一百床的住宿型長照機構，將在今年落成，就近服務花蓮南區鄉親。（記者花孟璟攝）

2023/02/26 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮最南端的富里鄉依照人口比例及盛行率，推估失智症人口約五百人，衛福部玉里醫院在富里鄉的萬寧院區打造住宿型長照機構，預計今年可落成，院方與富里鄉公所合作要打造失智友善社區，希望提升民眾對失智症的認知。

百床住宿型長照機構 預計今年落成

衛福部玉里醫院表示，花蓮縣從二○二○年起推動失智友善社區計畫，今年邁入第三年，全線共有失智症共同照顧五處、失智症照顧據點三十三處，不過資源多集中在北花蓮，花蓮南區資源分配不均，富里鄉又是花蓮最南端，距離玉里鎮還有半小時路程。

玉里醫院新任代理院長簡以嘉說，該院配合花蓮縣衛生局計畫，承辦今年度整合性預防及延緩失能計畫—失智友善社區」，由於該院在富里鄉設有萬寧院區，因此由玉里醫院負責富里的推動工作，將提供附近社區失智症活動據點，提供包括飲食營養、復健運動等服務，幫助據點的長輩延緩年老及退化，也將協助失智症衛教宣導，讓民眾了解失智症的普遍性，需要被及早關注及預防。

他說，將在富里鄉招募失智友善組織及天使，讓失智者和家庭照顧者就近找到協助資源，包括失智症老人的照顧技巧，如飲食配膳、輔助施力技巧等，希望打造富里鄉為失智友善社區。

玉里醫院萬寧院區也配合政府「一鄉鎮一長照計畫」，總計一百床的住宿型長照機構將於今年落成，將就近服務富里鄉附近民眾，提供失智者家庭協助與喘息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法