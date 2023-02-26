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    台灣燈會「猴吉」花燈 移鳳林展出

    林榮遊憩區鳳林慢城驛站展出「猴吉猴吉喜臨門」台灣燈會主燈，猴子開心到處爬，也和森林的動物做朋友。（李美玲提供）

    林榮遊憩區鳳林慢城驛站展出「猴吉猴吉喜臨門」台灣燈會主燈，猴子開心到處爬，也和森林的動物做朋友。（李美玲提供）

    2023/02/26 05:30

    花東縱管處認養 林榮遊憩區裡點亮 未來每逢週末亮燈

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕十九日在台北閉幕的台灣燈會，在中央展區的「猴吉猴吉喜臨門」主燈花燈，由花東縱谷國家風景區認養，移置到林榮遊憩區「鳳林慢城驛站—鳳林生活田」，昨晚亮燈展出，縱管處表示，未來每逢週末晚間亮燈！

    互動式主燈 有猴吉開心叫聲

    今年在台北舉辦的二○二三年台灣燈會，湧入大批賞燈人潮，創下超過一千二百萬人次的參觀紀錄，其中在中央展區靠近仁愛路的主燈之一「猴吉猴吉喜臨門」，由燈藝師許晉銘、藝術家圖龍、蘇家賢等共同合作，呈現「第一次到都市叢林的猴子」的興奮之情，牠開心地在都市打造的樹屋中休息、好奇地攀爬，為人生的目標前進。

    燈會結束後，猴吉主燈由花東縱谷國家風景區管理處認養，前天在縱管處林榮遊憩區組裝完成，昨起點燈，縱管處副處長莊名豪說，主燈將長期在林榮遊憩區展出，希望讓台灣燈會呈現的台灣藝術文化，繼續在東台灣發光。

    去年燈會「鳳彩飛舞」也將到鳳林

    除此之外，去年二○二二年台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」也由縱管處認養典藏，去年縱管處已經招標，也將在鳳林遊憩區展出。

    承租林榮遊憩區經營「鳳林慢城驛站」的鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲說，猴吉主燈以後每逢週末假期將在晚上六點到十點亮燈，前天一安裝好就有遊客來賞燈，互動式的主燈還有主角猴吉開心的叫聲，十分可愛逗趣，歡迎大家二二八連假到慢城驛站賞花燈、停下來喝杯咖啡，還能體會鳳林慢城的美景，她也預告，後續還會有台北燈會副燈展出。

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