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    癌末父圓夢 女兒穿婚紗病房拍合照

    26歲鄭怡亭披上白色婚紗，與先生攜手到醫院陪父親一起拍婚紗照。（門諾醫院提供）

    26歲鄭怡亭披上白色婚紗，與先生攜手到醫院陪父親一起拍婚紗照。（門諾醫院提供）

    2023/02/25 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮六十八歲鄭先生罹患肺癌末期，最近病情急轉直下住院，女兒鄭怡亭為了滿足父親想看她穿婚紗的心願，昨天在門諾醫護團隊協助下，披婚紗和丈夫攜手到病房補拍全家福，女兒握住爸爸的手，為身體已非常虛弱的爸爸圓夢，她緊握父親滿是厚繭的雙手，在耳邊傾訴道謝廿多年的養育之恩。

    環抱著生病的爸爸，鄭怡亭忍著即將奪眶而出的淚水，輕聲湊向爸爸耳邊說「爸爸我愛你」，女兒對父親的真情告白令現場醫護人員鼻酸！鄭先生也伸手拍拍女兒的雙手，回應著女兒的愛！

    在婚紗公司協助下，不僅出借婚紗，也幫鄭先生套上西裝，一家人把醫院病房當婚紗拍攝取景場景，鄭怡亭與先生推著爸爸的輪椅拍下一張張照片，接受醫護團隊的祝福。

    廿六歲的鄭怡亭說，自己大學還沒畢業時，也跟著爸爸到工地綁鋼筋，爸爸為她辛苦一輩子，她自責沒有早點發現爸爸的身體出現異狀，直到大伯過世才驚覺爸爸的身體也有狀況，更沒想到爸爸確定癌症之後，病情變化如此快。

    鄭怡亭三年前已和先生登記結婚，她說，爸爸每次想到沒有替她辦婚禮，一直感覺愧疚，甚至還會向她小聲說「歹勢」，因此向院方表達希望穿婚紗在醫院和爸爸拍全家福。

    門諾醫院胸腔內科主治醫師許智凱說，鄭先生最初症狀聲音沙啞，到耳鼻喉科檢查發現是聲帶麻痺，轉至胸腔科檢驗才進一步發現已經是肺癌末期，由於治療效果不如預期，病程進展快速，為了不讓家人遺憾，因此全力協助一家人圓夢，希望把握時間完成家人心願。

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