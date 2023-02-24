花蓮長者接種疫苗 衛教品獎勵500元
2023/02/24 05:30
〔記者花孟璟／花蓮報導〕本月六日衛福部曾公布，花蓮縣七十五歲以上長輩第一劑未接種率超過二成，花蓮縣衛生局繼本月十一日起祭出六個月到十一歲學童、五十歲以上成人接種疫苗可獲得一百元衛教品，昨天又宣布針對六十五歲以上長輩（原住民五十五歲以上）的衛教品獎勵加碼到五百元。
花蓮縣衛生局長朱家祥說，為了快速提升長輩的疫苗涵蓋率，今起到四月三十日為止，設籍花蓮縣六十五歲（原民五十五歲）以上長者，至花蓮縣內三十八家合約院所、十三鄉鎮衛生所、社區接種站，接種任一劑疫苗皆可獲得五百元衛教品。
朱家祥說，縣府自本月十一日起提供「六個月至十一歲孩童」及「五十歲以上民眾」接種疫苗提供一百元衛教品，統計近二週的接種情形發現，截至廿二日為止共四○八名長輩接種，以接種追加劑居多（四○一人），至於基礎劑（第一劑、第二劑）只有七人，因此從今天開始針對六十五歲以上長輩的衛教品加碼提升到五百元。
衛生局並提供疫苗接種「護老計畫」服務，行動不便長者如為長照服務對象，可申請長照交通車、陪同接種服務；七十五歲以上長者若非長照服務對象，也可由衛生所保健志工陪同前往至衛生所接種；另七十五歲以上且行動不便長者，可預約安排到宅接種服務，也請長者多多利用。