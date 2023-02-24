花蓮長者接種疫苗 衛教品獎勵500元

花蓮縣衛生局為提高長輩疫苗接種率，即日起到四月底六十五歲以上長輩凡接種任一劑疫苗都有五百元衛教品。 （資料照）

2023/02/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕本月六日衛福部曾公布，花蓮縣七十五歲以上長輩第一劑未接種率超過二成，花蓮縣衛生局繼本月十一日起祭出六個月到十一歲學童、五十歲以上成人接種疫苗可獲得一百元衛教品，昨天又宣布針對六十五歲以上長輩（原住民五十五歲以上）的衛教品獎勵加碼到五百元。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，為了快速提升長輩的疫苗涵蓋率，今起到四月三十日為止，設籍花蓮縣六十五歲（原民五十五歲）以上長者，至花蓮縣內三十八家合約院所、十三鄉鎮衛生所、社區接種站，接種任一劑疫苗皆可獲得五百元衛教品。

朱家祥說，縣府自本月十一日起提供「六個月至十一歲孩童」及「五十歲以上民眾」接種疫苗提供一百元衛教品，統計近二週的接種情形發現，截至廿二日為止共四○八名長輩接種，以接種追加劑居多（四○一人），至於基礎劑（第一劑、第二劑）只有七人，因此從今天開始針對六十五歲以上長輩的衛教品加碼提升到五百元。

衛生局並提供疫苗接種「護老計畫」服務，行動不便長者如為長照服務對象，可申請長照交通車、陪同接種服務；七十五歲以上長者若非長照服務對象，也可由衛生所保健志工陪同前往至衛生所接種；另七十五歲以上且行動不便長者，可預約安排到宅接種服務，也請長者多多利用。

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