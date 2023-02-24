集中前2天 228連假花蓮住房率8成

二二八連假即將到來，公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊車潮上看十萬輛。 （記者王錦義攝）

2023/02/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕二二八連假即將到來，花蓮旅宿住房率平均約八成，且集中在前二天，公路總局第四區養護工程處預估，連假蘇花路廊車潮上看十萬輛，最大車潮出現在二十五日，南下花蓮逾一．七萬輛次，收假日北上則近一．六萬輛次。

蘇花路廊車潮 上看10萬輛

明天就是二二八連假第一天，預估蘇花路廊南下將出現大量遊客車潮，為避免車流因管制造成大塞車，蘇花路廊大清水明隧道一五九．三公里處崩坍整修路段，將比照農曆年假期間取消管制措施，用路人不須再等候整點放行，於連假前一天也就是今天中午以後解除管制。另中橫公路關原段一一七．四公里崩塌管制也取消，連假期間每日上午七點到下午五點開放通行，晚間道路封閉。

大清水明隧道 連假取消管制

公路總局四工處指出，預估蘇花路廊南下最大車潮將出現在明天，全日交通量約一萬七千多輛次，假期第三天起以北返車流為主，預估北上車流尖峰落在二十八日，北上預估全日交通量約一萬五千八百多輛次。

公總也建議旅客，連假期間改搭乘大眾運輸服務如北花線國道客運，預期尖峰大塞車時搭客運往返花蓮台北，將比自行開車節省約四十到六十分鐘，不僅如此，持台北—宜蘭、台北—花蓮國道客運票根向指定租車業者租車享有優惠；持租車憑證享國道客運回程票價優惠（汽車折二百元、機車一百元）。如購買東部「台灣好行」超值套票、或持東部旅宿住宿證明，可享北宜及北花線四人同行一人免費優惠，回程再抵退二百元（不與租車優惠重複抵退）等，詳情請至公路總局網站查詢。

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