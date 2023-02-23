花縣府會續槓 議會成立議政諮詢委員會

花蓮縣政府由縣長徐榛蔚領軍，赴各鄉鎮直接和基層座談。（縣府提供）

2023/02/23 05:30

與徐榛蔚巡迴各鄉鎮座談互別苗頭 各自爭取民意支持

〔記者游太郎／花蓮報導〕支持花蓮縣議會議長張峻的議員們，昨天成立「議政諮詢委員會」，與親赴各鄉鎮舉辦座談會的縣長徐榛蔚互別苗頭，分別卯足全力爭取民意支持，府會續槓無停歇跡象。

議會︰廣納建言 強化監督機制

縣議會秘書長陳德惠指出，花蓮縣幅員廣大，過去都是由民眾就近向轄區議員陳情，最近發現有些較弱勢的民眾，找不到議員表達意見，為廣納建言、讓民眾可參與公共事務，在議員建議下，成立不分黨派的「議政諮詢委員會」。議政諮詢委員會為責任編組，議長張峻為主任委員、執行長由議員謝國榮擔任，議員為當然委員，均為無給職，目前已進入籌組階段，將依需求聘任專家學者、民眾擔任委員。

針對外界質疑目前議會已設有黨團辦公室及溝通協調機制，另設立諮詢委員會是否功能重疊？陳德惠則回應，主要是強化監督機制，回應民意所需，議題不分黨派，未來會逐步視執行狀況調整，沒有針對誰設立的問題。

徐︰討論鄉鎮提案 盤點施政

徐榛蔚連日來則率隊至各鄉鎮公所，強調瞭解地方民情，進一步帶動地方產業發展，邀集包括鄉長、鄉代會主席、代表及公所人員等，針對鄉鎮的提案進行討論，直接面對基層民意。

徐榛蔚表示，花蓮縣是南北狹長的縣市，縣府團隊與各鄉鎮市團隊合作，藉由面對面會談的方式，攜手盤點各項施政的執行情形，近期還將召開基層村里長座談，將基層民意做為日後施政的重要參考方向。

政壇人士︰戰火短期難和緩

政壇人士分析，縣府跳過議會和鄉鎮直接座談，議會捨各黨團另成立「議政諮詢委員會」，用意均在削弱對方在基層的影響力，互鬥由議會直接擴及鄉鎮、村里，短期內看不出有和緩的跡象。

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