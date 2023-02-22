北榮玉里分院結盟門諾 提升花蓮偏鄉醫療

台北榮民總醫院玉里分院與門諾醫院簽署醫療合作契約書，強化雙院醫師支援，共享臨床經驗。（圖由北榮玉里分院提供）

2023/02/22 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣地形狹長，醫療資源集中在北區，中南區鄉鎮相對缺乏，台北榮民總醫院玉里分院與門諾醫院聯盟，雙方簽署醫療合作契約書，強化雙院醫師支援，共享臨床經驗、攜手教學研究合作，希望平衡花蓮南北差距，提升醫療服務品質。

將強化雙院醫師支援及轉診

北榮玉里分院院長胡宗明與門諾醫院總執行長張文信、院長吳鏘亮，帶領醫療及行政團隊廿日舉行醫療合作及學術交流會議，雙方簽署醫療合作契約書、肺癌早期偵測疑似異常個案轉介合作意向，展開花蓮醫療院所新策略聯盟。

北榮玉里分院指出，兩院聯盟強化雙院醫師支援及轉診合作，雙方共享臨床、醫事技術及地方醫務動態，對病患的治療、追蹤等相互討論，協力針對轉診、轉檢病患提供連續性的照護，希望消弭健康不平等的情形，提升病患就醫品質，使在地鄉親健康受到最妥善照顧。

教學研究合作 促成人才培育

除了臨床醫療，雙方也針對教學研究攜手合作，含括醫師、醫事人員教育訓練，學術研究合作與互惠，教學軟硬體資源共享，促成地方人才培育及醫學研究進步，創造雙方與就醫民眾三贏局面。

胡宗明說，北榮玉里分院創立迄今六十餘年，與北榮鳳林分院共同守護醫療弱勢的花蓮縣中南區，因地處位置不便，人才招募及留任不易，成為偏鄉醫療最棘手的問題，面對Covid-19後疫情時代，密切與花東地區醫院交流合作，目標在加速花東醫療領域整合，提升周邊地區醫療水準。

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