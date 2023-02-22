張、傅結樑子 升高花縣府會對立

花蓮縣府會關係持續緊張，縣議會刊登尋人啟事，請鄉親協尋縣長徐榛蔚。（記者游太郎攝）

2023/02/22 05:30

上屆議長選舉種下心結

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣府和議會的關係持續緊張，源於議長張峻上屆參選議長時即結下樑子，當時縣長徐榛蔚的夫婿立委傅崐萁，私下鼓勵、支持其他人選，雙方的心結、矛盾愈來愈大，種下府會不和的惡因，預算延審的戲碼上演後，地方政壇普遍認為「僅是開端、結局難料」。

地方政壇看衝突「僅是開端」

原為國民黨籍的議長張峻說，國民黨主席朱立倫從頭到尾都知道基層黨員心聲，但仍縱容傅崐萁、縣黨部主委張逸華打壓地方。自己從擔任副議長開始，因為不是傅所中意的人選，從上屆有意競選議長後，就一路遭到追殺，連他擔任花蓮縣黨部主委時，一樣受到杯葛和阻撓，誰在後面指揮？花蓮鄉親心知肚明。

張峻表示，只要對傅崐萁不滿的政治人物，就會遭到打壓。例如傅擔心前花蓮市長、現任議員魏嘉賢會參選縣長、立委，就利用各種手段先行阻撓；前議長賴進坤也因太早宣布要選縣長，傅就以家族事業卡到官司為由，讓賴沒有辦法跟傅的妻子徐榛蔚競選，徐也如願當上縣長，這些國民黨中央都知道，但沒有人出來制止、伸張正義。

張峻說，朱立倫一上任黨主席，馬上叫組發會逼他辭掉主委，一路追殺到現在，實在想不透為何會受到傅的控制，連基層黨員的聲音都不聽？他一路忍讓，沒想到對方變本加厲，若黨中央沒有公平處分，將堅持不回國民黨，未來將組「愛花蓮團結聯盟」，跨黨派力抗傅崐萁夫妻，讓花蓮政治更清明。

預算延審責任 徐榛蔚推議會

近日花蓮府會關係繼續惡化，縣長徐榛蔚迄今保持沉默，僅由縣府發布新聞稿回應，指臨時會到議會列席說明於法無據，並將預算無法審議、執行的責任推到議會頭上，導致雙方衝突愈演愈烈。

政壇人士分析，本屆議會卅三席中，無黨籍已成長為十五席、民進黨三席、民眾黨一席，原最大黨國民黨縮水為十四席，議長張峻實質上是最大黨團的龍頭，縣府已無相爭的本錢；徐榛蔚和張峻其實關係並沒有想像中惡劣，但卡在「親人」和議會間的心結、矛盾，需要政治智慧來解決。

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