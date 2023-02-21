建構抹香鯨數據 民間發起π計畫

習於沉潛於海的抹香鯨，近年在東部太平洋海域現蹤機率增加，令人好奇原因。（花蓮多羅滿賞鯨公司提供）

2023/02/21 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕習慣沉潛於海的抹香鯨，近幾年在東部太平洋海域現蹤機率增加，原因令人好奇；長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司決定蒐集影像、聲音、航跡等資料，今年起執行為期三年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」供研究使用，盼能喚起大眾對海洋的重視。

近年東部海域現蹤機率增加

多羅滿賞鯨公司在許多贊助者支持下，與花蓮福爾摩沙協會、第一哩路基金會、湧源基金會等單位合作，推動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，計畫範圍為太平洋黑潮流域，期程從今年至二○二五年，每季安排六十小時調查航班，搜尋、記錄抹香鯨影像、聲音、航跡等，資料未來將提供研究或延伸活動使用。

為期3年每季60小時調查航班

多羅滿賞鯨總經理呂世明說，每年四月至十月為賞鯨季，過去發現抹香鯨的機率低於一％，但去年目擊機率提升至六％，且在去年出航目擊鯨豚統計資料上，抹香鯨從榜單外擠到第五名，各界均非常好奇近年來經常出現的原因。

呂世明說，計畫名稱的「π」有三種意涵，分別為海洋無窮盡的循環、抹香鯨露出海面的鯨尾圖案，及計畫航班的規劃航線；經籌備一年、試航及培訓後，計畫不只記錄抹香鯨，而是航行到更遠的海域，探尋是否還有其他罕見的大型鯨種，透過數據分析牠們生活的空間等，希望透過計畫，建立台灣太平洋抹香鯨群的資料。

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