遠訓支隊3月到花蓮 招募新血

二○一九年三月海軍遠航訓練支隊來到花蓮港，吸引許多民眾參觀。（檔案照，記者王錦義攝）

2023/02/19 05:30

3/26、3/27軍方邀請高中職生校外教學

〔記者花孟璟／花蓮報導〕疫情發生之後讓海軍遠航訓練支隊開放參觀活動停辦三年，今年度將在三月廿六日、廿七日停靠花蓮港，開放民眾登艦參觀，還將特別邀請花蓮高中職學子校外教學，希望招募海軍新血。

海軍蘇澳後勤支援指揮官上校馬克平由政戰處長陳安華陪同，到花蓮縣政府拜會，除了邀請縣長徐榛蔚參加遠航訓練支隊在花蓮的開放活動，也力邀四維高中、慈濟高中、海星高中、上騰中學、花蓮高商、花蓮高農、花蓮女中、花蓮高中、花蓮高工等校方，在當天安排遠航訓練支隊校外參觀教學，認識海軍建軍成果，希望招募新血。

支隊上次來花蓮 已是4年前

海軍遠航訓練支隊國內航訓上次安排到花蓮港，是在二○一九年三月卅一日。指揮官上校馬克平指出，海軍遠航訓練支隊年度例行演訓，旨在訓練即將畢業的海軍軍官，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之後，遠航訓練支隊活動停辦三年，今年將於三月廿六日、三月廿七日兩天停靠花蓮港。

他說，海軍將根據往例開放民眾登艦參觀，評估開放人流及車流後，也將積極與相關單位溝通，希望藉由邀請花蓮高中職學子登艦參訪，達到招募新血的宣導目的，以充實國軍戰力。

徐榛蔚說，誠摯感謝國軍的付出與努力，安定台灣社會民心，希望藉由遠航訓練支隊巡航全台，增加民眾認識、親近國軍的機會，也邀請民眾到場共襄盛舉。

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