花蓮幸福耶誕城點燈 展至明年元旦

花蓮幸福耶誕城連辦第四年，十九日在石雕公園點燈開幕，點亮耶誕樹。（記者王峻祺攝）

2022/12/20 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮幸福耶誕城連辦第四年，昨晚在石雕公園點燈開幕，今年以疫情後世界概念，結合聖經諾亞方舟故事的「幸福方舟，為愛啟程」為主題，廿一日起將邀請近百攤商打造三大主題市集，並搭配耶誕樹與巨型方舟等裝置，用夜間光雕藝術點亮整座公園。

打造18公尺長巨型方舟裝置

今年花蓮幸福耶誕城延續去年伯利恆小鎮裝飾造景的沉浸式體驗，推出「方舟市集」，以諾亞方舟故事背景，打造十八公尺長的巨型方舟裝置，並結合藝術展覽與戲劇表演，邀民眾體驗，沉浸在耶誕藝術中。

三主題市集 21至25日迎賓

現場還有「耶誕森遊會」、「曙光派對胖卡市集」與「沉浸式方舟市集」等三大主題活動，其中「耶誕森遊會野餐市集」，呼應歡慶新世界概念，匯聚多組商家坐落四大區域，並擺放象徵希望生命之樹裝置與大型野餐空間，供遊客席地而坐。

數輛胖卡餐車則將齊聚會場，集結舉辦「曙光派對」，結合可愛動物布置，象徵與諾亞方舟故事裡的動物們一起走下方舟，營造世界得以重生，步入充滿曙光的新世界情境中。

百童動物繪畫創作 方舟展出

花蓮縣政府表示，耶誕城還把藝術、美學融入慶典，邀請縣內百位孩童，以諾亞方舟「動物」為主題進行繪畫創作，所有畫作都將在方舟市集的巨型方舟裡展出，讓民眾一起看見孩子的藝術才華。

縣府指出，今年搭上最新元宇宙熱潮，聯名「太空鱷魚AstroGator」，將孩童畫作進行數位後製，推出節慶限定NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」節慶限定耶誕賀卡，活動現場將開放民眾免費領取；耶誕市集將於廿一日至廿五日、每天下午三點至晚上九點登場，光雕燈飾裝置藝術則展覽至明年元月一日。

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