花蓮暴雨釀災 近10處道路禁行

縣政府昨天啟動尼莎颱風災害應變中心，強化三級開設。（花蓮縣府提供）

2022/10/17 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響降下豪雨，花蓮縣政府昨天啟動災害應變中心強化三級開設，經統整轄內災情，截至昨日傍晚盤點近十處道路禁止通行，呼籲用路人切勿貿然闖入，另也新增四條土石流潛勢溪流達到黃色警戒。

縣府表示，受到颱風外圍環流及東北季風影響，持續降下豪雨，壽豐鄉平和部落聯外道路地下道積水封鎖，全面禁止通行；吉安鄉北昌一街往花蓮市方向涵洞積水封鎖，也禁止通行。

另外，台八線一六二．六公里處土石坍落，道路中斷無法通行，已由公路總局太魯閣工務段處理，由於土石仍繼續滑落，道路持續搶通中；花六十四線瑞港公路十一公里處土石流，瑞穗鄉公所上午八點派員清理，目前單線雙向通車。

萬榮鄉西林村往見晴村的西見產業道路路樹倒塌，排除大型樹枝，暫可通行；瑞穗鄉富興村產業道路原河床便道水位暴漲，車輛無法通行，已於現場擺放交通錐；富里鄉豐南村台廿三線七公里處道路有落石，暫採單線雙向通行。玉里鎮德武里花一九三縣道九十公里處（瑞穗大橋南端）泥沙沖刷至路面，車輛無法通行，已放置三角錐警示。

中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，昨天清晨一一七．四公里關原災害搶修路段發生坍方、土石流，暫停原訂四次放行，封閉關原至金馬隧道路段，由於雨勢不斷，針對金馬隧道至天祥路段也實施「預警性封閉道路」。

花蓮玉里鎮觀音里高寮段因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒，災情嚴重。（花蓮縣府提供）

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