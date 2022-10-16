花蓮》Kolas部落設競總 賴清德兩度站台

賴清德、Kolas指著天邊說，「陽光即將要突破烏雲出來了、大雨已經停了」、賴清德強調，「威脅利誘再大、再有重重阻隔，也一定要穿越過去、讓Kolas當選！」（記者花孟璟攝）

2022/10/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「從來沒有縣長候選人在偏遠的部落成立競選總部！」民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka昨在玉里鎮哈拉灣部落的老家成立南區競選總部，副總統賴清德也冒雨來站台，在活動開始前突然天空放晴、彩虹也現身，賴清德說，他看到天邊陽光突破烏雲出來，大雨也停了，這代表「老天爺也肯定這場認同的運動」，花蓮人不管威脅利誘再大，都要讓Kolas當選縣長。

26位頭目站出來 挺部落優秀子弟

Kolas南區競選總部的成立迎來更多部落頭目挺身而出，本月八日北區競總共十三位頭目出席，昨在Kolas老家的南區競總有廿六位頭目盛裝出席，足足是上回的兩倍之多。來自貓公部落八十多歲的前議員高金萬就說，Kolas是阿美族的孩子，這麼優秀的孩子我們原住民一定要支持，並呼籲「花蓮原住民大團結」。

競總設偏鄉 Kolas：家就是基地

Kolas強調，南花蓮可以很漂亮、美麗，南花蓮有最多族群「我們是一個聯合國，是一個包融的地區」，而且我們要進步，看到這麼多頭目及各鄉鎮支持者，讓她對花蓮的未來更有信心。

副總統賴清德認為，原住民當然也能當縣長，只要是優秀、又能得到民眾支持，這就是台灣多元社會的價值。他要跟花蓮縣民抱歉「民進黨太晚提名原住民競選花蓮縣長了」。賴清德說，這是民進黨的誠意，提名Kolas做為台灣有史以來第一位政黨推薦的原住民候選人。

競選總部的設置地點通常考慮人多流動、易聚集人潮的市區，出身花蓮玉里鎮哈拉灣部落的民進黨花蓮縣長候選人Kolas，把競選總部設在部落、設在自己家。Kolas說，「地震過後，我家的圍牆也倒了，現在砌起來，因為我的家要成為榮耀花蓮、重建花蓮的基地」！ 因為花蓮地形狹長，過去從來沒有人在偏遠的部落，成立縣長級選舉競選總部，但她要這麼做「因為這是我的家」。

貓公部落八十多歲前議員高金萬出席，與現場多達廿六個頭目公開替Kolas站台，強調「原住民自己的孩子，原住民自己一定要支持」。（記者花孟璟攝）

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