宜縣消防局、宜蘭分隊 擬遷往縣政中心拖吊場

2022/10/12 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局、宜蘭消防分隊，位處宜蘭市中心舊城南路及光復路口，停車空間有限，宜蘭分隊廳舍狹小老舊，不敷使用，規劃遷往縣政中心宜蘭拖吊場；縣府編列一五○萬元，作為明年用地變更費用，後續再爭取經費，進行規劃設計、工程發包等程序。

宜蘭分隊廳舍一九七四年建成，已近半世紀，面積二二四坪，早期僅十餘人員，目前增至廿六員，空間狹小，執勤及住宿環境侷促；宜蘭分隊對面的消防局，廳舍二○一○年落成，雖然較新，但停車空間有限，民眾洽公不便，每逢縣府開設災害應變中心，各單位派員進駐，深受停車位不足所苦，應變中心空間也不足。

縣議員劉添梧表示，隊員出勤很耗體力，返隊後還得廿四小時待命，縣府應提供舒適休息和辦公環境。議員謝燦輝建議，新廳舍土地可朝郊區找。議員黃定和說，希望消防局盡快安排廳舍興建。

消防局長徐松奕表示，經與縣府討論後，建議遷至建蘭北路的宜蘭拖吊場土地，規劃消防局及宜蘭分隊一併搬遷。

消防局說明，該土地約○．八公頃，是縣府污水處理場用地，現由宜蘭縣警察局做拖吊場使用，預計將地目變更為機關用地，消防局會爭取中央補助及地方配合款，規劃興建消防局及宜蘭分隊廳舍，占地○．四公頃。

縣府秘書長林茂盛說，用地變更後，目前初步規劃，優先考量由消防局建廳舍，未建廳舍區域，仍有餘裕可供拖吊場使用。

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