呼應曹興誠 Kolas：我不是「中華民族」人

Kolas雙十國慶在臉書發文寫道，「我不是『中華民族』人，我不是中國人。我是花蓮人，我是阿美人。」拒絕親中勢力統治花蓮。 （擷取自Kolas臉書）

2022/10/11 05:30

強調「我是花蓮人、我是阿美人」 拒絕親中勢力統治花蓮

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前聯電董事長曹興誠昨天發表〈「一個中國」，多少罪惡假汝之名而行？〉聲明，批評中共政權不容許兩岸維持現狀，文中更提到中共將「中華民族」和「中國」連在一起，就是忽悠！民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也在臉書發文寫道，「我不是『中華民族』人，我不是中國人。我是花蓮人，我是阿美人。」拒絕親中勢力統治花蓮。

曹興誠批中共 將中華民族和中國連在一起

前聯電董事長曹興誠於雙十國慶，發表〈「一個中國」，多少罪惡假汝之名而行？〉聲明，批評中共政權不容許兩岸維持現狀，並危害到台灣與世界的和平，認為台灣在未來三到五年內，有機會擺脫中共威脅霸凌，完成國家的正常化，走向光明美好的未來。

曹興誠文中提及，中共將「中華民族」和「中國」連在一起，就是忽悠；因為民族與國家是兩個完全不同的概念。譬如新加坡就由華人、馬來人、印度人等三個民族組成；新加坡政府一再澄清，它不是華人國家，所有國民都是新加坡人；因為一旦有人強調民族主義，新加坡立刻陷入動亂。

Kolas︰花蓮是屬於台灣人的

九日接受澳洲媒體專訪的Kolas，提到花蓮是守護國家安全的前線，面對印太的前門，有太多基礎建設必須改善，不能輕忽。

Kolas昨天也在臉書發文，強調花蓮不是中國的一部分，「我正站在太平洋邊，這裡有關鍵軍事基地，國軍與戰機照常演練，我們是面對印太的大門，我們是守護國家的前線。」

她還寫道，「我不是『中華民族』人，我不是中國人。我是花蓮人，我是阿美人。」拒絕親中勢力統治花蓮，花蓮不是中國的一部分，花蓮是屬於台灣人的，花蓮是屬於花蓮人的。

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