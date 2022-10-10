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    首頁　>　花蓮縣

    阿美族退休校長 冒雨力挺Kolas

    阿美族退休校長陳明珠公開站台，讚嘆Kolas努力從部落走到國際，讓世界看見台灣。（擷取自陳明珠臉書）

    阿美族退休校長陳明珠公開站台，讚嘆Kolas努力從部落走到國際，讓世界看見台灣。（擷取自陳明珠臉書）

    2022/10/10 05:30

    陳明珠稱讚Kolas一步一步努力 讓世界看見台灣 呼籲優秀人才要讓更多人看見

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka競選總部八日正式成立，Kolas凌晨發文「這麼久以來努力，是希望花蓮長年的問題被外界看見。」致力推動原住民族教育的花蓮阿美族退休校長陳明珠，帶著母親冒雨力挺，公開站台讚嘆Kolas，努力從部落走到國際，讓世界看見台灣，昨力薦要讓更多人看見，「以花蓮為榮！」

    帶年邁母親冒雨幫Kolas助勢

    陳明珠說，和年邁母親冒雨幫Kolas造勢，欣賞她當立委時是國會評鑑第一名立委、當記者時是唯一獲美國邀請及獲獎的人。當過行政院及總統府發言人，可以全程用英文回答國際媒體發問，並對國際及兩岸問題清楚傳達。

    陳︰偏鄉孩子走上國際大不易

    她說，花蓮媒體幾乎沒有報導Kolas相關新聞，更何況優秀與傑出的經歷，雖然沒有任何家世依靠，但從部落到國際，是一步一步的努力奠基出來。「我會竭盡所能的讓更多人認識她，肯定她。」

    陳明珠說，會極力推薦，是因為Kolas就住在以前比任職的玉里鎮德武國小還偏遠的樂合部落。偏鄉孩子樂觀積極向上，讓她深深佩服，從部落到國際談何容易。

    她說，競總成立時，風雨再大還是和年邁媽媽站出來，只是熱情已變成傷感，揮不去外縣市暗地裡對花蓮國的鄙視，表面都說花蓮是個好地方，其實就只是鄙視。「Kolas說榮耀花蓮」真的說中人們的心，選舉不是選一個站在自己立場的人，而是在推動台灣民主更細緻、更進步，否則不管過去多麼努力、優秀，依然又會回到原點。

    陳明珠感嘆，花蓮國的藍、花蓮王的藍，讓人悲傷。所以就隨心做事，希望這麼真誠的表達，能感動跟她一樣的人，呼籲大家不要客氣分享優秀的人才Kolas，給更多人認識。

    頭目葉順明︰為桃園族人爭取眾多福利

    另外，花蓮共計十三位鄉鎮大頭目也力挺Kolas。玉里鎮春日部落頭目葉順明說，Kolas擔任桃園市政府原住民族行政局長時，他擔任桃園總頭目，Kolas為桃園族人爭取眾多福利，大家有目共睹，如今退休返回部落，更要站出來幫忙Kolas競選，一起讓花蓮變得更好。

    頭目黃福順︰送Kolas進縣府 改變花蓮

    光復鄉大全部落頭目黃福順表示，現任縣長、立委輪流做，對縣民及縣政非常不公平，Kolas返鄉有心要讓花蓮更好、改變花蓮，希望部落鄉親全力支持，一起將她送進縣府，翻轉花蓮的未來。

    阿美族退休校長陳明珠公開站台，讚嘆Kolas（中）努力從部落走到國際，讓世界看見台灣。（Kolas競選團隊提供）

    阿美族退休校長陳明珠公開站台，讚嘆Kolas（中）努力從部落走到國際，讓世界看見台灣。（Kolas競選團隊提供）

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