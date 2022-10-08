花蓮大雨 糞水漫流路面惹怨

2022/10/08 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市前天晚上強降雨，市區香榭大道旁重慶路再傳污水管爆管，糞水逆流到路面上臭氣沖天，由於糞水橫流路面不是第一次，花蓮縣議會曾在今年初特別召開專案會議關心，縣府指出，原因疑似是市區部份建物的雨、污水管混接才造成爆管，改善方案長期還是要盡速向中央爭取南濱滯洪池工程，讓瞬間過量雨水可以即時收納。

縣府：爭取滯洪池 改善積淹水

六日晚間七點左右，花蓮降下時雨量超過四十公釐的強降雨，造成花蓮市低窪地區雨水宣洩不及多處積水，甚至從人孔蓋中溢流出臭味的「黃金水」，漫流重慶路週邊，引發民眾怨氣，由於去年十月十二日圓規颱風外圍環流影響，也造成市區溝仔尾附近淹臭水，花蓮縣議會在今年初召開專案會議，上月建設小組也到重慶路現地考察。

縣府建設處在專案會議中指出，淹水調查包含區內的排水系統、側溝流向等，凡可以進行的項目，縣府將會優先處理，短期內已完成相關排水溝清淤工作，並增設重慶路三五三巷週邊的集水井七處；至於長期計畫，擬興建滯洪池，用地及工程經費總需求約二．五億元，需要中央協助。

議員張美慧說，建議規劃花蓮市和平路及自由街排水系統分區獨立的可行性，並克服穿越一九三縣道地下管線障礙，以有效降低自由街排水負荷。

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