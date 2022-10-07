秀林鄉村長參選人 涉買票收押

2022/10/07 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉無黨籍王姓村長參選人涉嫌透過樁腳，以一票兩千元代價要選區有投票權的選民投票支持，花蓮地檢署指揮新城警分局、移民署花蓮縣專勤隊及花蓮憲兵隊日前持法院搜索票進行搜索，超過三十多名受賄選民到案說明，最後王姓村長參選人、陳姓、游姓樁腳等三人因涉嫌期約賄選，檢方昨向法院聲請羈押獲准。

涉期約賄選 2樁腳也收押

花蓮地檢署指出，檢警接獲檢舉後，由檢察官黃蘭雅指揮新城警分局、移民署花蓮縣專勤隊及花蓮憲兵隊，針對秀林鄉王姓村長參選人住處等共十四個地點執行搜索，通知王姓村長參選人及可疑受賄民眾共三十四人到案說明，包括查扣現金、受賄者自動繳回不法所得共三十八萬多元。

一票2千元 34人到案說明

檢方指出，王姓村長參選人涉嫌在登記參選後，透過多名樁腳以每票二千元，分別向該選區有投票權的選民多人行求、期約及交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警多日蒐證，案經檢察官訊問後，認為被告王姓村長參選人、陳姓、游姓樁腳等三人，共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第九十九條第一項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大。

據了解，該王姓村長參選人為第三次選村長，對於遭法院羈押，家人認為「可能有誤會，並沒有賄選」，由於秀林鄉的企業回饋金很高，村長選舉競爭激烈，該村多達五人登記參選。檢方指出，買票賄選涉犯重罪，協助參選人買票賄選者，也會成立投票行賄罪共同正犯，切勿以身試法，民眾檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。

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