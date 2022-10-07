花蓮三節發放白米 研議改發物資券

2022/10/07 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣連續十三年發給低收入戶「三節生活物資」白米，但包裝上卻印縣長照片、且不是發花蓮米，都引發批評。縣府社會處昨在縣議會工作報告上提到「明年可能不發米了」，為求便民，初步研議會改以發放「物資券」替代。

花蓮縣議員徐雪玉昨在議會說，縣府發三節物資白米希望能採更便民措施，若戶籍地、居住地不一樣，希望讓民眾以居住地為主，因日前有民眾陳情，長輩戶籍在壽豐鄉水璉村，但實際住在壽豐村，為了領取只好長途騎機車，會有安全顧慮。

花蓮縣社會處長陳加富說，幸福三節物資每戶每次發放三公斤裝白米二包，針對議員建議，縣府正研究明年起改發「物資券」，民眾不必再提著重重的米回家，也不用跑到發放地點，發放方式也會改善更便民；另一考量是三節米長期無法使用在地的花蓮米。陳加富說，幸福三節物資總預算一千四百多萬元，往年受限於採購法規定，白米非產地獨一無二的特殊品項，採購標案不能指定產地。

社會處指出，目前考慮改發物資券，由於一包米一百多元、每戶年發六包，縣府也考慮把省下的行政作業費加進去，提高物資券價值，讓民眾以領取物資券方式就近採購，也有更多元選擇。

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