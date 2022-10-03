花蓮》不忘歷史 Kolas見證撒奇萊雅火神祭

花蓮市撒奇萊雅族火神祭典一日在國福里撒奇萊雅族祭祀廣場舉行，Kolas（左一）等人受邀見證。（花蓮市公所提供）

2022/10/03 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市撒奇萊雅族火神祭典一日在國福里撒奇萊雅族祭祀廣場舉行，五色使者引燃火把，象徵邀請祖靈自美崙山而下接受奉祀，祭典模擬一百四十四年前達固湖灣事件，清兵與部落族人交戰、烽火連天場景，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka受邀見證，感動提及「歷史不能被遺忘，唯有記得歷史，才知道自己從哪裡來」，將會致力守護多民族的花蓮。

模擬144年前達固湖灣事件

花蓮市是撒奇萊雅族（Sakizaya）早期最大聚居地，世居奇萊平原，一百四十四年前達固湖灣事件慘遭滅族，倖存族人隱遁至阿美族中，刻意隱瞞身分及外顯特徵，包括傳統衣飾、祭典及物品均流失，僅有語言保留尚完整，直到二○○七年正名成功。

Kolas受邀見證儀式，她說，Sakizaya族的火神祭，是為了重現十九世紀末，分布在奇萊平原的Sakizaya遭到外來的清軍放火燒毀部落、殘殺人民、最後逃出並重新再起，那段如史詩般的歷史。祭典過程就是依照時序，以Sakizaya族的史觀，把當年清兵火攻部落的事件重演一輪，Sakizaya語把這重要祭典稱為「Palamal」。

Kolas說，歷史不能被遺忘，唯有記得歷史，才知道自己從哪裡來，該往哪裡去。花蓮人不得不為了經濟目的外移到西部，包括Sakizaya族人。二○一五年當她擔任桃園市政府原民局長時，首開先例，為旅居在桃園的Sakizaya族人舉辦Palamal，並邀請花蓮Sakizaya人到桃園，完整重現歷史。

Kolas承諾守護多民族的花蓮

她說，這是台灣西部地方政府的首創，過去沒有人這樣做過，但她堅持這麼做，目的無他，只因為相信，即便Sakizaya的後代移居到西部，只要能親眼目睹眼前重現的大火，就會相信，儘管大火燒光物質的一切，卻燒不毀Sakizaya的認同與尊嚴。

Kolas說，很榮幸在Sakizaya的土地上，告訴大家：「守護多民族的花蓮，包括守護各民族的語言和史觀，是我的使命與承諾。」

撒奇萊雅族火神祭典。 （擷取自 Kolas臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法