雙十連假 花蓮訂房率約六成

2022/10/03 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕雙十連假將至，花蓮三天連假訂房率平均六成多，公路總局推出搭乘客運享優惠東部加碼限定活動，四人同行一人免費，返程再抵二百元票價，蘇花路廊則將施行時段性車種管制，紓解尖峰車流。

針對受地震影響的花東地區，交通部觀光局自十月起，啟動第二階段團體旅遊且金額加碼一萬元，從每團最高補助三萬元加碼變成四萬元，提振團客觀光。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，雙十連假訂房率平均五至六成，往年同期約七成以上，今年確實差一些，短時間內民眾對於地震還是有疑慮和顧忌，導致訂房率趨緩。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，以北、中區訂房來看，三天民宿訂房率達六成以上，但南區因發生地震約六成左右，不過接下來天氣變涼，溫泉季開跑，相信訂房率會持續走高。

目前遠雄悅來飯店雙十連假已滿房；福容花蓮、理想大地約八成；瑞穗天合國際觀光酒店則九成，隨著東部幹線台鐵搶通到花蓮玉里車站，業者預料未來一週訂房率仍有機會提升，鎖定散客入住。

搭乘客運享加碼優惠

遠雄海洋公園搭配連假，歡慶開園廿週年，推出新花車遊行，並更新曲目、升級軟硬體設施，預期遊客量能可成長三至五成。總經理沈建劭說，連假後區域主題樂園也會部分封館進行遊具擴充，趕在明年春節前夕開幕。

公路總局表示，預估雙十連假，蘇花路廊除有返鄉及收假旅次外，還是以前往觀光旅遊旅次為主，將規劃在蘇澳及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施。另外鼓勵民眾搭乘客運，持北宜、北花國道客運車票至東部，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票四人同行一人免費，回程可再折抵二百元。

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