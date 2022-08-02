原民日 Kolas︰放下成見台灣會更好

Kolas昨天在臉書貼出一張被攝於一九九三年在台北街頭爭取原民權益的照片，相片中的她頭綁綠色「還我土地」布條，樣貌雖青澀但展露自信笑顏。 （擷取自Kolas臉書）

2022/08/02 05:30

我不是「番仔」 Kolas細說爭取權益過往 徐榛蔚︰原民文化是台灣最美麗瑰寶

〔記者王峻祺／花蓮報導〕昨天八月一日是「原住民族日」，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka在臉書貼出一張被攝於一九九三年在台北街頭爭取原民權益的照片，相片中的她頭綁綠色「還我土地」布條，樣貌雖青澀但展露燦爛自信笑顏。她寫道，「我不是你的『番仔』」，參選後備受質疑「番仔選什麼縣長」，籲這些朋友放下成見與刻板印象，台灣才會更美好。

參選遭嗆「番仔選什麼縣長」

Kolas在臉書寫道，「照片拍於一九九三年的台北街頭，已經不記得是誰拍的，謝謝他或她。數十年來，我們不想被叫『番仔』、『山地人』、『山花』、『山胞』，為了爭取正名權、土地權、自治權，我們走上街頭。當年我也在其中。對年輕的大學生來說，那是一個啟蒙的年代，我們跟著前輩一起奮鬥過。」

她說，八月一日是「原住民族日」，為什麼是這一天？「原住民族日」，是為了紀念一九九四年八月一日，憲法修正通過並由總統公布新憲法，把憲法中所有使用「山胞」稱呼的法條，全部改為「原住民」。「原住民」代表「台灣原來的主人」之意。就是為了紀念這件事。

Kolas指出，一個人的名字很重要，一個民族的名字也很重要。充滿歧視與敵意的稱呼，要被拋棄，不能再使用。尤其在多民族的台灣、多民族的花蓮，我們必須跨族群、跨世代、跨政黨，才能解決共同問題。

Kolas說，數個月前，自從傳出她可能要參選花蓮縣長，就有人不斷質疑「番仔選什麼縣長！」她想跟這些朋友說，都已經廿一世紀了，放下這些成見與刻板印象，台灣才會更美好。

陳時中臉書留言打氣相挺

前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中還到Kolas臉書留言，表示「開口說母親的語言，是每個人的願望，我們的話自然而然，說起來是多麼美。找回自己的名字，找回自己的過去，我們才能想望未來。」

爭取連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚昨天也在臉書寫道，八月一日是原住民族家人朋友「找回自己的名字」的重要日子，表示原住民族文化是台灣最美麗的瑰寶，這些年花蓮持續為復振原住民族語與文化努力，包括蓋回布農家屋、建立野菜保種基地、野菜學校及推動族語復振等，為自己的族群認同驕傲。

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