花東基金補助 里漏部落將有聚會所

花蓮吉安東昌公墓整體遷葬認領、起掘進度已達四成，待十一月底完成遷葬後，就能順應地方民意活化。（記者王峻祺攝）

2022/08/01 05:30

吉安東昌村里漏部落將擇日辦理祭祀移靈儀式 公墓11月底前遷葬

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉Lidaw里漏部落聚會所預定地，選址閒置卅多年的東昌公墓，並獲花東地區永續發展基金補助一千五百萬元辦理遷葬，鄉公所公告遷葬日至今年十一月底止，待完成後將投入土地活化，興建部落聚會所。

依規定核發遷葬補償費

花蓮縣吉安鄉東昌公墓，因卡在遷葬及土壤改良費用龐大，遲遲無法進行遷葬，經花東基金挹注一千五百萬元後，目前整體遷葬認領、起掘進度已達四成，鄉公所除協助墓主關係人辦理起掘事宜，也依規核發遷葬補償費，並提供後續骨骸火化及環保植葬的全額補助。

鄉長游淑貞說，東昌村里漏部落為鄉內僅存仍具有祭師祭儀文化的部落，因此承襲部落傳統祭祀文化，在部落頭目及祭師協助下，將擇日辦理祭祀移靈儀式，向祖靈、先人稟告遷葬及後續安奉事宜，同時祈願未來部落聚會所新建工程順利進行。

公所將配合投入土地活化

「高期待也是高挑戰！」她說，遷葬及土壤改良工程龐大是一項挑戰，待十一月底完成遷葬後，公墓用地就能順應地方民意活化，啟動部落多功能聚會所的新建計畫及社區共融公園化的目標，落實部落族人渴望有個聚會所的需求。

東昌公墓計有一百卅三座一般墓、四十二座空墓，目前吉安鄉公所完成起掘程序者有卅四座，其中卅三座核發補償經費，認領但尚未起掘者有廿座，待家屬擬定良辰吉日辦理；另有一座墓基經花蓮縣政府文化局現勘評估，具文化資產價值潛力，將納入列冊追蹤。

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