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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮》鳳林38歲兒童樂園 變身共融公園

    2022/07/31 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕鳳林鎮公所「第一兒童樂園」、花東縱谷國家風景區管理處打造的鳳林慢城公園都是昨天開幕，其中鳳林第一兒童公園已落成三十八年，但設施老舊荒廢，這次由花東基金補助一千萬元，也讓小朋友重新愛上老公園。

    花東基金補助一千萬

    由於鳳林鎮老年人口超過四分之一，鳳林鎮第一兒童樂園的共融公園設計，是老人、小孩都能一起同樂的園地，包括老人的體健設施單槓、健身器材，也有孩子們喜愛的企鵝造型溜滑梯、鞦韆、攀岩設施及沙坑、洗手洗腳台，並鋪設厚厚的安全墊預防孩子跌倒受傷，四周座椅讓阿公、阿嬤、爸、媽「蹓」小孩時可休息。

    鎮長蕭文龍說，鳳林第一兒童樂園是一九八四年鳳林鎮長邵金鳳任內落成啟用，規劃有小迷宮、溜冰場、溜滑梯、跳石場等，是許多鳳林人的童年回憶，不過多年來因老舊荒廢，陰暗又雜草叢生，家長小朋友都不敢走進去，甚至變成治安死角。

    鳳林鎮公所前年先整理環境讓公園重見天日，去年則申請國發會的花東基金補助一千萬元，鎮公所自籌一百萬元，昨天落成啟用，大門口白色的「鳳林鎮第一兒童公園」牌樓已卅八歲，整修也特別保存，甚至現任鎮長也沒在牌樓題字落款，蕭文龍認為，建設都來自公家的經費，是公所該做的責任。

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