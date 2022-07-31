花蓮》中橫關原管制 明起增下午通行時段

中橫公路台八線一一七．四公里處關原路段，持續管制關原到金馬隧道路段，八月起每天放行三次。 （記者王錦義攝）

2022/07/31 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕中橫公路台八線一一七．四公里處關原路段今年出發生大規模坍方災害，由於路基流失搶修，每日只開放兩次通行時間，中午過後就無法通行，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段考量民眾用路需求，明天起增加下午三點到三點半放行一次，讓錯失上午通行機會的用路人不用淚灑管制站前。

公路總局四工處指出，今年四月二十六日中橫公路關原段發生大崩塌，六月八日搶通出一條便道，由於必須使用重機具施工，持續管制一一四．六到一二○．六公里處，亦即關原到金馬隧道路段，採每日上午七到八點、中午十二到十三點各放行一次供人車通行。

搶修團隊提醒，災害路段目前尚屬搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳，遇到強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。公路總局四工處指出，請事先規劃行程預作應變準備。

遊客來不及 淚灑派出所

轄區新城警分局指出，很多遊客們出門前卻未做足功課，以致超過時間，當到達災害路段東西兩端時被擋下不讓放行，因此各種糾紛隨之而生。合歡所警員說，就常有台中方面上來的遊客下午四、五點才抵達管制站，得知封閉管制，但花蓮的房間已經訂好，繞道宜蘭又來不及，當場淚灑派出所。

警籲提早到達管制站等候通行

合歡派出所籲請所有用路人，請遊客出遊前盡量先查詢公路總局的用路訊息，或直接打電話到派出所詢問最新災區管制訊息，並請用路人提早到達管制站，等候通行，切勿最後一分鐘到達，警方說，若超過放行時間，屆時工人們準時上工，已爬上坍壁施作，所有吊車、施工器具、材料都在道路中施工，根本無法通行，無法為遲到遊客破例。

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