為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    花蓮》中橫關原管制 明起增下午通行時段

    中橫公路台八線一一七．四公里處關原路段，持續管制關原到金馬隧道路段，八月起每天放行三次。 （記者王錦義攝）

    中橫公路台八線一一七．四公里處關原路段，持續管制關原到金馬隧道路段，八月起每天放行三次。 （記者王錦義攝）

    2022/07/31 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕中橫公路台八線一一七．四公里處關原路段今年出發生大規模坍方災害，由於路基流失搶修，每日只開放兩次通行時間，中午過後就無法通行，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段考量民眾用路需求，明天起增加下午三點到三點半放行一次，讓錯失上午通行機會的用路人不用淚灑管制站前。

    公路總局四工處指出，今年四月二十六日中橫公路關原段發生大崩塌，六月八日搶通出一條便道，由於必須使用重機具施工，持續管制一一四．六到一二○．六公里處，亦即關原到金馬隧道路段，採每日上午七到八點、中午十二到十三點各放行一次供人車通行。

    搶修團隊提醒，災害路段目前尚屬搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳，遇到強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。公路總局四工處指出，請事先規劃行程預作應變準備。

    遊客來不及 淚灑派出所

    轄區新城警分局指出，很多遊客們出門前卻未做足功課，以致超過時間，當到達災害路段東西兩端時被擋下不讓放行，因此各種糾紛隨之而生。合歡所警員說，就常有台中方面上來的遊客下午四、五點才抵達管制站，得知封閉管制，但花蓮的房間已經訂好，繞道宜蘭又來不及，當場淚灑派出所。

    警籲提早到達管制站等候通行

    合歡派出所籲請所有用路人，請遊客出遊前盡量先查詢公路總局的用路訊息，或直接打電話到派出所詢問最新災區管制訊息，並請用路人提早到達管制站，等候通行，切勿最後一分鐘到達，警方說，若超過放行時間，屆時工人們準時上工，已爬上坍壁施作，所有吊車、施工器具、材料都在道路中施工，根本無法通行，無法為遲到遊客破例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播