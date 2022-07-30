12億追加預算延審 花蓮府會互槓

花蓮縣議會議決定延審花蓮縣府提出的12億元追加預算，縣府批評議長張峻不重視人民福祉，張峻也反要縣長徐榛蔚多到議會說明政策。（資料照，花蓮縣議會提供）

2022/07/30 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府前天將十二億元追加預算提送縣議會臨時會審查，國民黨籍議長張峻決議延審，縣府聲明指預算有急迫性，批「議長不重視人民福祉」，張峻昨回稱，縣府追加高額預算，要求縣長徐榛蔚說明過份嗎？

花蓮縣議會前天臨時會擬審查縣府追加預算共十二億元，民進黨籍縣議員莊枝財認為，去年才追加一．四億，今年追加金額高達九．七億，增幅五七七％，「建議縣長徐榛蔚應到議會說明」。

縣府：議長不重視人民福祉

議長張峻也認為，今年縣府少了礦石稅，理應撙節開支，縣府卻還大舉追加活動預算，質疑是為選舉考量。張峻說，預算內容「徐縣長最清楚」，由於徐確診隔離中，張峻當場敲鎚決議「延到下會期再審」。

縣府前晚發聲明稿表示，追加預算中九十四％有執行時效及急迫性，不應全盤延後，現場有議員要求表決審預算，但是「議長不予回應」，縣府批議長不重視人民福祉。

縣府說明，追加預算中，包括災害準備金及防疫整備工作（含防護衣等醫療消耗品、臨時人力、超時加班費、防疫旅館及快篩試劑等），共二．五三億元；農路等基礎建設一．九億元、農會行銷產銷班設備、部落祭儀及豐年祭、原民產業聚落空間、地政資安備援中心、新創基地屋頂防水等，活動經費只佔二％，是用來辦觀光活動增加鄉親收入。

議長：請縣長到議會說明預算

議長張峻昨回應，三年來「徐榛蔚從未出席議會臨時會」，屢次請徐到議會說明都遭拒，批徐榛蔚「參加大小活動都挪得出時間」，卻不能抽空到議會說明，張峻希望徐早日康復並到議會說清楚。

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