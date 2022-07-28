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    首頁　>　花蓮縣

    長良農場納灌有成 Kolas允繼續爭取

    玉里今年高溫創全國紀錄、且迄今23天沒下雨，不過長良農民今年能正常7月插秧。（記者花孟璟攝）

    玉里今年高溫創全國紀錄、且迄今23天沒下雨，不過長良農民今年能正常7月插秧。（記者花孟璟攝）

    2022/07/28 05:30

    陳吉仲視察肯定駐美代表蕭美琴協助爭取億元讓農場有水可用

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕退輔會台東農場所屬玉里長良農場廣達五百公頃，是全國最大的有機農業集團栽培區，由於長年缺水，駐美代表蕭美琴在擔任立委時協助爭取一億餘元納入水利灌區，前年工程啟動，迄今已有三百公頃地有水可用，農委會主委陳吉仲昨視察成果相當滿意。

    今年難得七月即正常插秧

    玉里七月連續高溫超過四十度、破全國紀錄，但缺水苦旱下，過去二期稻作常有搶水情況的長良農場一帶，今年破天荒有水用，正常在七月插秧，農委會主委陳吉仲昨由花蓮縣長參選人Kolas Yotaka陪同，到長良視察擴大灌區服務成果。

    玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，過去水利會採會員制、有加入會員才有水，七月玉里苦旱，長良在擴大灌區後才能穩定供水，特別要感謝蕭美琴擔任立委時爭取到一億多元經費才有今日成果。

    農民感謝水源足增加收入

    農民曾國旗說，往年得等到八月中才輪得長良圳末端農田插秧，今年在旱災無雨的情況下，七月可正常插秧「揪感動」，水源充足也讓每公頃收入增加，從十萬元成長到廿萬元。

    農委會主委陳吉仲說，長良有機集團栽培區五百多公頃，共規劃一條幹線、四條支線及十三條分線，圳路總長十八公里、約需一億元，目前已完成十點五公里、可灌溉七十三戶共三百公頃，農民收入也增加！

    縣長參選人Kolas Yotaka說，這幾年極端氣候缺水，要解決農業缺水，需要新的思考及彈性，她會繼續爭取資源幫助花蓮更好。

    Kolas：解決缺水要有新的思考

    陳吉仲也說，農田水利會在二○二○年改制為農田水利署後，每年預算從四十多億增加到七十多億元，經盤點全國灌區之外的卅多萬公頃農地，其中十六萬公頃有水源，為此農委會目標四年內擴大灌區八萬公頃，目前完成三點二萬公頃，未來還有五萬多公頃需要完成。

    農委會主委陳吉仲（前排中左）、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前排中右）等，昨天在長良視察擴大灌區服務執行進度及成果。（記者花孟璟攝）

    農委會主委陳吉仲（前排中左）、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前排中右）等，昨天在長良視察擴大灌區服務執行進度及成果。（記者花孟璟攝）

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