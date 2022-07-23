《花蓮》Kolas穿族服看板 從哈拉灣出發

Kolas Yotaka在老家哈拉灣部落入口立第一面穿阿美族服的競選看板。（谷辣斯競選總部提供）

2022/07/23 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，昨在故鄉玉里鎮哈拉灣部落入口，立起第一面「穿族服」的競選看板。Kolas說，看板上阿美語意為「我是阿美族的孩子」，也象徵自己從部落出發。她也說，接下來也會到各部落豐年祭了解族人需要，至於被問到「是否擔心與徐榛蔚強碰」？她也大器地說「她與徐都是為傳承文化努力」，沒有誰強碰誰的問題。

Kolas的老家在玉里鎮哈拉灣（樂合）部落，她擔任歷任行政院、總統府發言人期間多以套裝形象示人，昨首次以身穿阿美族族服形象照片在自家部落入口立競選看板，主題「榮耀花蓮」、下方也以族語O wawa nu Pangcah（阿美族的孩子）。Kolas笑說，部落許多人七嘴八舌給她許多建議，帽子怎麼戴、衣服如何穿，她的參選成為大家共同話題。

參加豐年祭 不介意與徐榛蔚強碰

這次民進黨特別找Kolas來選，外面認為有藉她原住民身分以打破藍營鐵票區的企圖。Kolas說，宣佈參選之後這幾天跑了東海岸的豐濱、玉里的部落，發現族人看到她也認得她、也會主動為她加油，「那是一個認同」，族人的熱情超乎她的預期，令她感覺溫暖「希望這樣的溫度和聲量可以繼續下去」。

花蓮七月下旬起到九月初，各阿美族部落從南往北陸續舉辦豐年祭（Ilisin），這幾年徐榛蔚幾乎是場場跑來搏感情，徐四年前選花蓮縣長，在花蓮原鄉得票率也高達八、九成。Kolas說，很多部落鄉親都不曉得，縣府補助豐年祭的經費都來自中央原民會預算，她認為，不管中央或地方「沒有誰可把對方的努力拋在腦後」，雙方要一起合作執行預算、也沒有誰搶誰功勞、誰收割誰的問題。

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