民進黨第二波徵召名單 Kolas：團結勝選

民進黨徵召花蓮縣長參選人Kolas Yokata昨到花蓮萬榮國中，陪大小朋友欣賞紙風車劇團演出，她希望藝術展演在偏鄉不再是如唐吉訶德般遙遠的夢。 （記者花孟璟攝）

2022/07/22 05:30

延續蕭美琴的愛心 續邀紙風車下鄉演出 Kolas希望這樣表演成常態

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮昨公佈年底選舉第二波徵召名單，花蓮市、富里鄉共新增里長、鄉民代表提名四人。代表民進黨參選花蓮縣長的Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），昨到萬榮鄉參加紙風車演出時表示，不管是母雞帶小雞、小雞陪母雞，民進黨在花蓮是相對弱勢政黨，她說：「我們就沒有分裂的本錢」。

駐美代表蕭美琴在花蓮區域立委任內時，多次促成紙風車劇團到花蓮演出，延續蕭美琴的愛心，今年暑假紙風車劇團受「點燃生命之火」方案贊助前進偏鄉演出，昨天、今天晚上七點在萬榮國中、吉安鄉仁愛新城公園演出「蕃薯森林奇遇記」，Kolas Yotaka也來陪伴孩子觀看兒童劇，全程從頭坐到尾，隨著劇情起伏和小朋友一起歡笑！

Kolas說，她的願望是這樣的演出，能成為花蓮小朋友的日常，經常能接觸到國際級的精彩戲劇、音樂表演，也希望了解偏鄉學校的硬體是否足夠呈現國際、國家級演出。

花蓮市、富里增提名里長、鄉代四人

民進黨花蓮縣黨部花蓮縣黨部昨召開第十七屆第一次執行委員會議，決議二○二二年底五合一公職人員選舉第二波徵召名單，宣佈花蓮市新增兩人，包括吳明崇參選花蓮市民生里里長、謝主羚參選花蓮市第五選區原住民市民代表、潘務本參選富里鄉原住民鄉民代表、鄒文鈞參選富里鄉鄉民代表。

Kolas昨受訪指出，每位參選人背景不同、也各自有政治發展歷程，當花蓮的民進黨是相對弱勢政黨，我們沒有分裂本錢，「不管是母雞帶小雞、或是小雞陪母雞」，唯有團結在一起才能共同打贏這場歷史性的硬仗。

綠營：從基層選民服務開始 穩紮穩打

民主進步黨花蓮縣黨部嚴献宗說，參選名單包括老將也有新秀，藉由經驗傳承，希望民進黨能在艱困選區花蓮「從基層選民服務開始」，從村里長到監督鄉鎮市政，一步一腳印耕耘，讓民進黨有更多機會服務花蓮民眾。他說，相信縣長參選人Kolas Yotaka可發揮母雞效應，共同為花蓮帶來新氣象，「花蓮很好、但可以更好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法