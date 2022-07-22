花蓮廚餘肥倒農地 負責人羈押禁見

2022/07/22 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮農地遭檢舉堆置數百噸臭廚餘肥，疑廠商及地主涉及「合法掩護非法」，花蓮地檢署前天約談被告、證人共十一人，訊後認為代處理廚餘的李姓廠商，涉嫌違反廢棄物清理法、刑法偽造文書等罪嫌，且有串供、滅證之虞聲押。花蓮地方法院裁定羈押禁見。

處理未完全廚餘 濫置於農地

花蓮地檢署調查，廠商得標金額約一千多萬元，應依合約處理好廚餘後，再讓農民堆肥，但廚餘未經處理或僅處理一半就找農地傾倒，因此還是「廢棄物」，且不排除不只傾倒一處，至少從三月就開始，並有假造農民領用清冊，後續將再傳喚更多人到案，至於是否有公務人員涉入，尚在釐清偵辦。

檢方針對鳳林農地遭傾倒廚餘肥涉不法，經現場蒐證後，前天再持搜索票搜索環保科技園區等五處，並約談園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商─李姓負責人、員工及詹姓地主，與以證人身分到案說明的環保局業務承辦員等十一人。

檢方訊後，認為李姓負責人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，昨天向法院聲請羈押禁見獲准；詹姓地主則以十萬元交保；李姓廠長及李姓負責人的陳姓女友人各以五萬元交保，其餘人等請回。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，接獲環保局函送，加上縣議會告發後，由檢察官羅國榮指揮法務部調查局東部地區機動工作站偵辦，昨早搜索包括環保科技園區、兩家公司及李姓負責人、詹姓農友住所共計五處，搜扣部分證物。

花蓮縣環保局聲明，廠商及地主是否違反廢清法等相關法規清除處理液態物料，環保局已於七月十五日函送花蓮地檢署偵辦，全案進入司法程序將靜待調查，一切依法行政。

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