女力對決》民進黨花蓮隊啟航 Kolas：我無懼

花蓮縣長 女力對決（圖：記者王峻祺、游太郎攝）

2022/07/19 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕國、民兩黨年底縣市長選舉提名大致底定，其中花蓮、彰化、南投等三縣將出現女性參選人對壘的「女力對決」。民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka昨返鄉與縣內民進黨九合一參選人舉行記者會，宣布「榮耀花蓮隊」揚帆啟航，宣示將帶領榮耀花蓮的隊伍，化不可能為可能。

深入艱困區 挑戰國民黨徐榛蔚 宣示將化不可能為可能

花蓮縣長年由國民黨執政，藍綠基本盤相差懸殊，國民黨籍的徐榛蔚本屆以七十一％得票率當選，任內多次獲得五星評價，且施政大打親民牌，國民黨中央五月中旬已提名徐尋求連任。

雖然花蓮長期被視為艱困選區，但過去駐美代表蕭美琴曾打敗國民黨王廷升當選立委，Kolas同樣具有知名度高、外型亮麗等優點，加上出身為花蓮玉里的阿美族，以及總統府、行政院發言人等一定的歷練，被譽為民進黨歷來條件最佳的縣長候選人，大有翻轉國民黨長期執政的機會。

Kolas昨天柔性感謝歷任縣長們替花蓮打下基礎，現在是時候讓花蓮升級變身。她強調，選區艱困但不代表不可能，「我是無懼之人！」將率軍翻轉花蓮。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗認為，花蓮縣確實是「艱困中的艱困」，但仍有許多年輕黨員願意在艱困中團結面對選戰，Kolas是優秀人選，不但可以發揮母雞帶小雞的影響力，也具有一搏的機會。

國民黨縣黨部：徐穩健推動縣政

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，期待縣長選舉是一場君子之爭，不管民進黨推出的人選是誰，徐榛蔚目前最重要的工作就是穩健推動縣政，全力爭取選民的認同和持續支持。

地方：綠有機會鬆動原住民票倉

地方政壇人士分析，花蓮為閩客原外省四大族群融合體，Kolas Yotaka有機會「鬆動」國民黨長期穩固的原住民票倉；此外，由於徐榛蔚的夫婿立委傅崐萁作風強勢，地方政壇不少人敢怒不敢言，這股反對勢力也是民進黨可以全力爭取的對象。

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