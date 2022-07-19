為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    女力對決》民進黨花蓮隊啟航 Kolas：我無懼

    花蓮縣長 女力對決（圖：記者王峻祺、游太郎攝）

    花蓮縣長 女力對決（圖：記者王峻祺、游太郎攝）

    2022/07/19 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕國、民兩黨年底縣市長選舉提名大致底定，其中花蓮、彰化、南投等三縣將出現女性參選人對壘的「女力對決」。民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka昨返鄉與縣內民進黨九合一參選人舉行記者會，宣布「榮耀花蓮隊」揚帆啟航，宣示將帶領榮耀花蓮的隊伍，化不可能為可能。

    深入艱困區 挑戰國民黨徐榛蔚 宣示將化不可能為可能

    花蓮縣長年由國民黨執政，藍綠基本盤相差懸殊，國民黨籍的徐榛蔚本屆以七十一％得票率當選，任內多次獲得五星評價，且施政大打親民牌，國民黨中央五月中旬已提名徐尋求連任。

    雖然花蓮長期被視為艱困選區，但過去駐美代表蕭美琴曾打敗國民黨王廷升當選立委，Kolas同樣具有知名度高、外型亮麗等優點，加上出身為花蓮玉里的阿美族，以及總統府、行政院發言人等一定的歷練，被譽為民進黨歷來條件最佳的縣長候選人，大有翻轉國民黨長期執政的機會。

    Kolas昨天柔性感謝歷任縣長們替花蓮打下基礎，現在是時候讓花蓮升級變身。她強調，選區艱困但不代表不可能，「我是無懼之人！」將率軍翻轉花蓮。

    民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗認為，花蓮縣確實是「艱困中的艱困」，但仍有許多年輕黨員願意在艱困中團結面對選戰，Kolas是優秀人選，不但可以發揮母雞帶小雞的影響力，也具有一搏的機會。

    國民黨縣黨部：徐穩健推動縣政

    國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，期待縣長選舉是一場君子之爭，不管民進黨推出的人選是誰，徐榛蔚目前最重要的工作就是穩健推動縣政，全力爭取選民的認同和持續支持。

    地方：綠有機會鬆動原住民票倉

    地方政壇人士分析，花蓮為閩客原外省四大族群融合體，Kolas Yotaka有機會「鬆動」國民黨長期穩固的原住民票倉；此外，由於徐榛蔚的夫婿立委傅崐萁作風強勢，地方政壇不少人敢怒不敢言，這股反對勢力也是民進黨可以全力爭取的對象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播