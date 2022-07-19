Kolas領軍 民進黨花蓮參選人亮相造勢

迎戰年底九合一地方選舉，Kolas Yotaka（前排左五）昨天返回花蓮舉辦「榮耀花蓮記者會」，並率所有綠營參選人上台，象徵「榮耀花蓮隊」開跑。（記者王峻祺攝）

2022/07/19 05:30

善用自己在行政上的經驗 盼選民一起改變 目標年底選舉全壘打

〔記者王峻祺／花蓮報導〕迎戰年底九合一地方選舉，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）獲民進黨徵召參選花蓮縣長後請辭現職，昨天返回花蓮舉辦「榮耀花蓮記者會」，並率所有綠營參選人上台，象徵「榮耀花蓮隊」開跑，強調選區艱困但不代表不可能，需要與選民一起用勇氣改變，成為無懼之人，開啟花蓮全新樣貌。

著重花蓮交通、經濟、農糧政策

「我是無懼之人！」Kolas說，面對艱困挑戰，有信心能榮耀花蓮，外界看待花蓮對民進黨而言，是個不可能的選區，但她完全不認為，「艱困不代表不可能」，若花蓮需要改變，大家就要有勇氣努力往前，未來會一步一腳印傳遞理念給選民，並善用自己在執政及行政上的經驗，提升花蓮整體發展。

她說，花蓮長久欠缺的解方，就是釋出與中央積極合作的善意，接續會透過合作意願、友善關係，給花蓮不同的機會，重新定義花蓮價值、帶領花蓮升級，並著重花蓮的交通、經濟、農業糧食及國家安全，推動真正適合花蓮的政策，開啟全新樣貌。

Kolas說，目標年底選舉要「全壘打」，不只自己當選縣長，所有議員候選人及鄉鎮市代表、村里長統統都要當選，競選總部現在已公開召募歡迎所有想要榮耀花蓮者一起參與。

Kolas昨早也在臉書封面換上翱翔天際的飛鷹照片，代表全心投入花蓮選戰的決心，出席首場造勢亮相的綠營公職參選人，包括花蓮市長參選人謝豪杰；第一選區縣議員參選人胡仁順、張美慧；第二選區陳財能；第三選區王格致、林則箷；第五選區平地原住民林資斌；第七選區平地原住民葉微琪。

鄉鎮市代部分有秀林鄉中區代表高維寧、花蓮市代莊依婕、歐彥志、田珍綺、謝主羚；吉安鄉黃登科；玉里鎮林金和、吳朝成；萬榮鄉劉光照；富里鄉潘務本及鄒文鈞。

村里長則有花蓮市民生里長參選人吳明崇；玉里鎮樂合里李建興、啟模里陳文祥；富里鄉東里村袁聲銓、石牌村楊文慶；卓溪鄉卓溪村林森朗。

面對綠營已啟動花蓮選戰。國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，期待花蓮縣長選舉是場君子之爭，目前黨內已完成提名徵召作業，預計八月就會下鄉舉辦四十場固本會報，並按照既定步調展開政黨組織戰。

民進黨提名Kolas Yotaka返鄉參選花蓮縣長。（記者王峻祺攝）

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