花蓮》封路助農曬花生 新城公所籲民眾配合

2022/07/18 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉為重要的花生產區，現正進入花生採收期，農民利用道路曬花生，常引起用路人不滿，花蓮縣道安會報經討論後，特許部份路段封閉一半道路，方便農民曬花生，新城鄉公所特地公告呼籲用路人配合，形成特殊的農村景觀。

花蓮縣新城鄉七星潭風景區附近道路，從六月中旬開始，不少農民在道路上曬花生，入口處紐澤西護欄上，由新城鄉公所貼出自六月十六日至八月卅日止，大漢村民有公園旁道路北上車道封閉，南下車道則彈性調撥，供農民曝曬花生使用，不少駕駛人見狀，抱怨獨厚農民，行車安全受到影響。

林姓農民說，早年農家前都有曬穀場，現在早已蓋滿房子，那來的空地曬花生？在馬路上曬行之有年，且獲鄉公所同意，並沒有違法，請用路人體諒農民的無奈。

新城鄉公所指出，封路讓農民曬花生，從二○一三年起即呈報花蓮縣交通安全會報並獲同意，各鄉鎮市公所可挑選不妨礙交通道路，妥善規劃一半的路面，在特定時間供農民曬花生，但必須做好交通導引及分隔措施，讓用路人清楚道路縮減範圍及行進方向，這是兩全其美的作法，希望用路人多體諒農民的辛勞。

新城鄉公所表示，封閉的道路均已經村長、村幹事事先查看，且要求農民只能在封閉的道路內曝曬，對交通並不會有太大的影響。

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