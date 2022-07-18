花蓮》返鄉推農漁創生 3青農入選百大

「洄遊吧Fish Bar」創辦人黃紋綺(左一)，投入推廣食魚教育並開創漁村體驗新模式 ，吸引許多親子參觀共學。 （記者王峻祺攝）

2022/07/18 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕投入花蓮縣農漁創生工作的林奐慶、黃怡瑄及黃紋綺，入選行政院農業委員會「第六屆百大青農」，林奐慶、黃怡瑄致力發展有機農業，並創新耕作方法，帶動地方產業，黃紋綺則著力食魚教育、翻轉漁村文化，三人肩負發展重任，期許能借重經驗技術，吸引更多青農、漁人返鄉。

林奐慶成首位大豆專業採收戶

二○一四年移居花蓮縣光復鄉的林奐慶，承租約十一公頃農地，目前皆通過有機驗證，主要種植大豆，並與花生、紅豆等雜糧及水稻進行輪作；二○一八年購買雜糧收穫機後，年採收量可達八十至一百公頃，成為地方首位大豆專業採收農戶，隨後投入有機大豆機械化耕作，並以代耕租借等方式協助其他農友耕作，不吝分享種植技術，獲農委會肯定。

黃怡瑄種金針獲產銷履歷驗證

原是新竹科學園區工程師的黃怡瑄，為了孩子返鄉投入有機金針、咖啡栽種，保留父執輩傳統柴燒烘乾方式，堅持不加二氧化硫，並辦理產銷履歷驗證，近三年還推陳出新，與企業聯名開發金針啤酒、有機香草咖啡系列等創新產品，二○二○年起接續榮獲花蓮咖啡評鑑第四屆銅牌、第五屆有機組特等獎。

黃紋綺開創漁村體驗新模式

畢業於中山大學海洋環境及工程學系的黃紋綺，利用所學在七星潭創辦「洄遊吧Fish Bar」，投入振興地方漁人文化，並推廣「食魚教育」，向民眾分享水產自大海到餐桌的捕撈過程及魚鮮料理，永續台灣漁業發展，因開創漁村體驗新模式、適時舉辦公益活動回饋地方，加上導覽行程豐富，吸引許多親子參觀共學。

縣府農業處長陳淑雯說，期許三人成為其他青農的學習典範，肩負地方農漁產業發展重任，他們也將獲得來自農委會的經營輔導與技術指導、享有國有耕地承租第二順位、青年從農創業貸款五年五百萬元免利息等獎勵，讓農業經營穩健成長，創造更高附加價值。

原是新竹科學園區工程師的黃怡瑄，為了孩子返鄉花蓮投入有機金針、咖啡栽種。（黃怡瑄提供）

二○一四年移居花蓮光復的林奐慶，入有機大豆機械化耕作，並以代耕租借等方式協助其他農友耕作，不吝分享種植技術，獲農委會肯定。 （圖取自百大青農簡報）

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